Concurrents OM : Monaco et Lille confirment, un cadre de l’OL sur le départ et les 3 priorités du PSG

Mercato concurrents OM : les 3 priorités du PSG pour janvier !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le PSG se concentre sur le renforcement de son aile gauche, une doublure au poste de latéral gauche et la recherche d’un défenseur droitier pour anticiper le possible départ Skriniar lors du mercato hivernal.

En attendant de faire avancer le dossier du recrutement d’un attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain (PSG) se concentre sur d’autres priorités pour le mercato hivernal, selon les informations publiées par L’Équipe. L’un des principaux objectifs du club parisien serait de renforcer son secteur offensif en recrutant un ailier gauche capable de rivaliser avec Bradley Barcola, qui est devenu l’un des joueurs les plus en vue du PSG en ce début de saison.

Actuellement, la seule véritable doublure de Barcola à ce poste est Désiré Doué. Cependant, le quotidien sportif révèle que Luis Enrique privilégie un rôle plus axial pour Doué. De ce fait, le PSG souhaite impérativement recruter un ailier gauche supplémentaire pour offrir plus de profondeur à son effectif et créer une concurrence saine au sein de l’équipe.

Un ailier et un latéral gauche plus un défenseur central droitier recherchés

En ce qui concerne la défense, le club parisien a également identifié un besoin de renforcement. Le poste de latéral gauche, en particulier, nécessite une doublure, même si la piste menant à Théo Hernandez semble se projeter davantage sur l’été prochain. À droite, en revanche, aucune recrue n’est prévue, car Warren Zaïre-Emery, prometteur jeune joueur du PSG, devrait être en mesure de soutenir Achraf Hakimi.

Le PSG est également à la recherche d’un défenseur droitier pour anticiper les futures évolutions de son effectif. En effet, le club pourrait voir l’ère Marquinhos arriver à son terme, tandis que le départ de Milan Skriniar, jugé incompatible avec les exigences tactiques de Luis Enrique, semble de plus en plus probable en janvier. En conséquence, le PSG veut se préparer à l’avenir en recrutant un défenseur de profil adapté à son projet de jeu.

Enfin, bien que le mercato hivernal soit encore loin, le PSG reste attentif aux opportunités qui pourraient se présenter, notamment sur le marché sud-américain. L’expérience de l’an dernier avec les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo montre que le club parisien n’hésite pas à saisir les bonnes occasions pour renforcer son effectif en fonction des opportunités sur le marché international.

Ainsi, même si le recrutement d’un attaquant de pointe demeure une priorité à plus long terme, le PSG se positionne déjà sur plusieurs dossiers stratégiques pour préparer au mieux son mercato hivernal et renforcer son équipe en vue de la deuxième moitié de la saison.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Nicolas Tagliafico, dont le contrat avec l’OL expire en juin, pourrait quitter le club pour rejoindre Boca Juniors, selon des négociations avancées rapportées par Ekrem Konur.

Le départ de Nicolas Tagliafico de l’Olympique Lyonnais semble de plus en plus probable, surtout après les récentes déclarations de sa compagne. Le latéral gauche de 32 ans, dont le contrat avec l’OL expire en juin prochain, a vu son temps de jeu considérablement réduit cette saison. En outre, sa compagne a révélé qu’elle se sentait en insécurité en France après avoir été victime de deux cambriolages, ce qui complique encore la situation. Selon le journaliste Ekrem Konur, Tagliafico serait en négociations avancées avec un club argentin pour un retour dans son pays natal.

🚨🆕 #BocaJuniors 🇦🇷

Argentine left-back Nicolás Tagliafico is keen to return to Boca Juniors. ▪️His contract with the French club, scheduled to expire in June 2025, includes a clause that allows him to leave next summer without paying a transfer fee. ▪️It is reported that… pic.twitter.com/kQsrILtmi4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 5, 2024

Direction Boca pour Tagliafico ?

Le club en question pourrait être Boca Juniors, qui traverse actuellement une période difficile. Sous la direction du président légendaire Juan Román Riquelme, les Xeneizes cherchent à renforcer leur équipe avec des joueurs d’expérience. Après avoir envisagé l’arrivée de Sergio Ramos en défense, l’idée de recruter Nicolas Tagliafico serait un renfort de poids, d’autant plus que les latéraux actuels du club, Lautaro Blanco et Marcelo Saracchi, n’ont pas donné satisfaction.

Concurrents OM : Monaco et Lille confirment !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Monaco et Lille ont une nouvelle fois été performants ce mardi en Ligue des Champions.

Pour leur premier affrontement contre la Juventus, Lille a montré beaucoup de courage, arrachant un match nul précieux dans la course à la qualification pour les play-offs de la Ligue des champions. Privés de plusieurs joueurs clés, dont Ismaily et Meunier, les Dogues ont ouvert le score grâce à Jonathan David (27e), bien servi par Zhegrova. Mais une erreur défensive d’André a permis à Vlahovic d’égaliser sur penalty (60e). Malgré la domination de la Juventus (34% de possession pour Lille), le gardien Lucas Chevalier a brillé avec plusieurs arrêts décisifs, confirmant sa forme exceptionnelle en C1.

Match nul pour Lille face à la Juventus et victoire pour Monaco face à Bologne !

Monaco a signé une victoire précieuse à Bologne en Ligue des champions (1-0), grâce à un but de Thilo Kehrer à la 87e minute. Après une première période dominée, avec plusieurs occasions nettes dont un tir d’Embolo sur le poteau (15e), les Monégasques ont progressivement ralenti, mais sont restés solides. Kehrer a repris, sur corner de Golovine, un ballon dévié par Embolo pour offrir la victoire à son équipe. Avec trois succès en quatre matchs et 10 points, Monaco est quasiment qualifié pour les play-offs et pourrait viser plus haut dans la compétition. Kehrer, capitaine, a été élu homme du match.

Les résultats du mardi 5 novembre

Slovan Bratislava 1 – 4 Dinamo Zagreb

PSV Eindhoven 4 – 0 Gérone

Borussia Dortmund 1 – 0 Sturm Graz

Celtic Glasgow 3 – 1 RB Leipzig

Real Madrid 1 – 3 AC Milan

LOSC 1 – 1 Juventus Turin

Liverpool 4 – 0 Bayer Leverkusen

Sporting CP 4 – 1 Manchester City

Bologne 0 – 1 Monaco