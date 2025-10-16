Concurrents OM : Nouvelle blessure à Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’AS Monaco devra se passer de son défenseur central Eric Dier pendant plusieurs semaines. Le joueur anglais de 31 ans, pilier du vestiaire et membre du groupe des capitaines monégasques, a été victime d’une blessure musculaire à l’entraînement. Selon les premières estimations, son absence pourrait durer entre deux et quatre semaines.

Un coup dur pour l’AS Monaco avant le déplacement à Angers

Déjà affaibli par de nombreuses absences ces dernières semaines, Monaco voit sa situation se compliquer encore un peu plus. Outre la suspension de Paul Pogba, dont l’indisponibilité se prolonge, le club du Rocher devra désormais faire sans Dier pour son déplacement à Angers, samedi (19h), lors de la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour l’équipe qui vient de limoger Adi Hütter.

Le technicien autrichien a été remplacé par Sébastien Pocognoli qui va devoir donc repenser son arrière-garde, alors que Dier s’était imposé comme un cadre dans la relance et l’organisation défensive de l’équipe.

Un avantage potentiel pour l’OM dans la lutte au classement

A lire aussi : Des nouvelles de Gouiri, Situation tendue pour Aubameyang, ça se complique encore pour Wahi… Les 3 infos du jour

De leur côté, les Marseillais de Roberto De Zerbi observent cette situation avec attention. En pleine bataille pour les places européennes, l’OM pourrait profiter de cette nouvelle pour creuser un léger écart sur son rival direct. Monaco, souvent dépendant de sa rigueur défensive, risque de perdre des points précieux dans les prochaines semaines.