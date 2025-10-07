Concurrents OM : Tensions à Rennes, Beye secoué… Daniel Riolo révèle les coulisses !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). La situation se tend au Stade Rennais. En poste depuis janvier 2025, Habib Beye traverse une période délicate, minée par des tensions internes. Selon le journaliste Daniel Riolo, éditorialiste de l’After Foot sur RMC, la pression qui pèse sur l’entraîneur ne vient pas seulement des résultats, mais surtout de son propre vestiaire. Deux cadres du groupe, Brice Samba et Seko Fofana, seraient ouvertement en désaccord avec lui, au point de souhaiter son départ.

Des clans qui s’affrontent dans les coulisses du Stade Rennais

Dans son intervention lundi soir sur RMC, Daniel Riolo a longuement détaillé les fractures internes qui gangrènent le club breton depuis plusieurs années. « Habib Beye est en difficulté à Rennes, comme à peu près tous les entraîneurs de ce club depuis des années », a-t-il expliqué. « Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de pouvoir, ou que c’est un pouvoir complètement morcelé, disloqué. »

Le journaliste évoque une multiplication des pôles d’influence autour de la famille Pinault, propriétaire du club. « Le père, le fils et maintenant les petits-fils, chacun veut avoir son mot à dire », résume-t-il. Ce morcellement du pouvoir, déjà nuisible à la stabilité des entraîneurs précédents comme Bruno Genesio ou Julien Stéphan, se serait encore aggravé avec l’arrivée d’un nouveau groupe d’influence : le clan des Lensois.

Ce dernier, mené par le président exécutif Arnaud Pouille, ancien dirigeant du RC Lens, serait à l’origine de tensions avec le staff de Beye. Riolo dénonce notamment « des salaires faramineux » accordés à Seko Fofana et Brice Samba, deux figures majeures du vestiaire.

Fofana et Samba en opposition frontale avec Habib Beye

Toujours selon Riolo, les deux anciens Lensois auraient rompu la confiance avec leur entraîneur. « Ces deux-là ont décidé qu’ils n’avaient pas envie de bosser avec lui », affirme-t-il. Après la défaite à Lens, Brice Samba se serait permis de critiquer ouvertement son coach dans le vestiaire des Nordistes : « Samba et Fofana ont décidé que Beye, c’était mort, que ce n’était pas un bon coach », rapporte le journaliste.

💥 Les infos de @DanielRiolo sur la situation du Stade Rennais et l’avenir d’Habib Beye. pic.twitter.com/NeT2AtXa8T — After Foot RMC (@AfterRMC) October 6, 2025

Habib Beye aurait tenté d’apaiser les tensions en organisant des réunions individuelles, mais Seko Fofana aurait refusé toute discussion. « Beye a essayé de faire des réunions avec certains joueurs, comme Fofana, mais ça a été refusé », détaille Riolo.

Face à cette fronde interne, la direction rennaise reste silencieuse. Le président Arnaud Pouille est accusé d’inaction : « Il a la capacité à ne pas prendre de décisions », ironise Riolo.

Entre luttes de clans et défiance des cadres, Habib Beye se retrouve plus que jamais isolé. Si la situation ne se stabilise pas rapidement, son avenir sur le banc rennais pourrait être sérieusement compromis.