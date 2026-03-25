Concurrents OM : Transferts contestés… Lyon encore dans la tourmente !

Le contexte se tend encore autour de l’Olympique Lyonnais, concurrent direct de l’Olympique de Marseille. Le club brésilien Botafogo a officialisé le lancement imminent d’une procédure judiciaire pour récupérer des sommes jugées impayées. Une nouvelle secousse dans un dossier déjà lourd sur le plan financier et juridique.

Des poursuites annoncées contre l’OL et Eagle Football

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Dans un communiqué publié mardi, Botafogo, toujours dirigé par John Textor, a confirmé vouloir engager une action en justice contre l’Olympique Lyonnais et la holding Eagle Football. Le club carioca évoque explicitement des “sommes qui lui sont dues”, dans un contentieux lié à des opérations de transferts remontant à l’été 2024.

Au cœur du litige : des mouvements de joueurs initialement annoncés vers Lyon mais qui ne se sont jamais concrétisés. Les Brésiliens Luiz Henrique et Igor Jesus étaient présentés comme proches de l’OL avant de finalement rejoindre respectivement le Zénith Saint-Pétersbourg et Nottingham Forest.

Un climat financier et institutionnel explosif

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu autour de l’OL et de son ancien propriétaire opérationnel. John Textor affirme désormais que Botafogo aurait contribué à combler les pertes financières lyonnaises, un point central dans le différend actuel.

Sur le plan réglementaire, la situation reste fragile. L’OL avait déjà frôlé une relégation administrative en raison de ses dettes, tandis que Botafogo est lui-même sous pression : interdit de recrutement par la FIFA depuis le 31 décembre dans le dossier Thiago Almada, le club brésilien est également empêché de vendre des joueurs par décision judiciaire.

Enfin, la gouvernance a évolué ces derniers mois. John Textor a perdu le contrôle opérationnel de l’OL en juin 2025 au profit du fonds Ares, créancier majeur du groupe. Il a également été écarté de ses fonctions chez Eagle Football en janvier, tout en conservant la présidence de Botafogo.

Dans ce contexte instable, cette procédure judiciaire annoncée pourrait encore fragiliser un peu plus un concurrent direct de l’Olympique de Marseille dans la lutte en Ligue 1.