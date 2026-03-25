OM : La stratégie de Monaco pour limiter le nombre de supporters marseillais !

À l’approche du match entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, le 5 avril, le club monégasque a décidé de limiter l’accès aux supporters marseillais. Une décision qui s’inscrit dans un contexte sportif majeur, alors que les deux équipes sont engagées dans la course à la Ligue des champions.

Une affiche capitale pour la Ligue des champions

Dans douze jours, l’Olympique de Marseille se déplace au stade Louis-II pour affronter l’AS Monaco dans un duel direct pour la troisième place de Ligue 1. Cet objectif est crucial, puisqu’il offre une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Dans ce contexte, l’enjeu sportif est considérable pour l’OM, engagé dans un sprint final déterminant. Chaque point comptera face à un concurrent direct, dans une confrontation qui s’annonce particulièrement disputée après la trêve internationale.

Monaco serre la vis sur la billetterie

Habitué à voir de nombreux supporters de l’OM envahir les tribunes du stade Louis-II, le club monégasque a décidé de réagir. Lors des précédentes confrontations, l’enceinte avait souvent pris des allures de Vélodrome délocalisé, avec une présence marseillaise dépassant largement le parcage visiteurs.

Pour cette rencontre du 5 avril, l’AS Monaco a mis en place une billetterie strictement encadrée. L’accès n’est pas ouvert au grand public dans un premier temps. Seuls les sympathisants monégasques et les spectateurs considérés comme neutres peuvent réserver, avec une limite de quatre places par commande.

A lire : OM – LOSC : pour cet ancien arbitre, Lille aurait pu prendre 3 cartons rouges !

Autre mesure notable : les acheteurs doivent justifier d’au moins deux achats effectués sur la billetterie du club entre le 1er juillet 2023 et le 1er mars 2026, hors matchs face à l’Olympique de Marseille. Une restriction qui vise clairement à empêcher un afflux massif de supporters olympiens.

Enfin, le club précise que les spectateurs ne doivent arborer aucun signe distinctif autre que ceux de l’AS Monaco. Une consigne destinée à éviter la présence visible de fans de l’OM en dehors du parcage officiel.