Concurrents OM : Un autre marseillais favori pour le banc du PSG après l’échec Zidane ?

L’Olympique de Marseille a terminé second de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Comme d’habitude, le club de la capitale et ses moyens colossaux trustent la première place. Mais comme d’habitude, tout le monde semble déçu après une nouvelle piteuse élimination en Ligue des Champions. Il va y avoir beaucoup de ménage chez le rival cet été…

Luis Campos est déjà arrivé en tant que conseiller sportif du président.

Mauricio Pochettino, l’actuel entraîneur devrait lui rapidement être licencié.

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision – it will take place once Nasser Al Khelaifi’s back. 🚨🇦🇷 #PSG

Leonardo’s departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022