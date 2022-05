OM: Zidane heureux de la qualification directe en Ligue des Champions !

Comme tous les supporters marseillais, Zinédine Zidane a annoncé être ravi de la qualification directe de l’OM en Ligue des Champions. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien numéro 10 des Bleus est revenu sur la soirée folle qu’ont vécu les olympiens hier soir.

Présent à Marseille ces derniers temps, Zinédine Zidane a été interrogé sur la qualification en Ligue des Champions de l’OM. Dans un scénario complètement fou, l’Olympique de Marseille a retrouvé sa deuxième place perdue lors de la journée précédente après une défaite à Rennes. Zidane, qui a rappelé être supporter de l’OM, à l’heure où ZZ est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, s’est dit ravi de la qualification directe en Ligue des Champions. Au micro de La Provence, l’ancien du Réal Madrid s’est dit ravi.

Quand on est supporter de l’OM, on est ravi — Zidane

«Je n’étais pas devant le match, mais je suis ravi. Quand on est supporter de l’OM, on est ravi. Je suis ravi de leur qualification directe. Ça s’est fait dans les dernières minutes et ça aurait pu être Monaco, mais je suis content pour Marseille que ce soit eux» Zinédine Zidane – La Provence (22/05/2022)

Zinedine Zidane s'est réjoui hier de la qualification directe de l'OM en Ligue des champions 🏆 Lors de la dernière journée du championnat de #Ligue1 🔵⚪ pic.twitter.com/NgLY7pOYMz — La Provence (@laprovence) May 22, 2022

L’OM, c’est un club historique, donc oui ça fait rêver – Luca Zidane

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le gardien de but a expliqué qu’il rêvait d’évoluer dans le club de la ville où il est né. Depuis le début de sa carrière, il n’a connu que l’Espagne et aimerait donc évoluer en France et plus particulièrement à Marseille :

« Je suis né à Marseille. L’OM, c’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. Prolonger au Rayo ou tenter ma chance ailleurs ? Je ne connais pas encore la position du club. De mon côté, l’avenir sera décidé entre juin et juillet. Je ne ferme aucune porte. Ma priorité, c’est d’enchainer les matchs. Il me faut une année complète pour monter la meilleure version de moi-même. Je sais que je suis sur la bonne voie. J’ai envie de découvrir la France, ce serait spécial car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français. Il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connaît mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinédine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes. » Luca Zidane – Source : Journal du Dimanche