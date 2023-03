Concurrents OM : Un énorme coup dur pour le PSG et Galtier !

Neymar s’est blessé face au LOSC afin d’affronter l’OM en Ligue 1. Le club parisien a communiqué sur son site officiel que son retour est attendu dans 3 à 4 mois !

L’Olympique de Marseille a affronté le PSG à la fin du mois de février en Ligue 1, sans Neymar sur le terrain. La star brésilienne s’était blessé face au LOSC et n’est pas encore revenu dans l’effectif de Christophe Galtier.

Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif.

Le club parisien a, ce lundi, communiqué sur son site officiel à propos de l’état de santé du Brésilien. Le PSG annonce que sa saison 2022/2023 est terminée et qu’il devrait faire son retour dans l’équipe dans 3 à 4 mois.

A LIRE AUSSI : OM – MERCATO : BAILLY, futur BOULET? L’AVENIR DE SANCHEZ… CALENDRIER FAVORABLE après RENNES?

« Neymar Jr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif. » Source : PSG (06/03/23)

Ce soir on a frappé un coup ! — Rongier

L’Olympique de Marseille s’impose face à Rennes (0-1) ce dimanche à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. La réaction du milieu de terrain de l’OM Valentin Rongier au micro de Prime Video :

A lire aussi : Rennes – OM (0-1) : Le but de Kolasinac, les rennais surpris !

« « On n’avait pas le choix, déjà dans l’attitude. Après un match comme ça contre Annecy, on était obligé. On voulait montrer que l’on s’était raté qu’on s’en voulait, et ce soir c’était la meilleure manière de répondre. Dans une saison, il y a forcément des matchs comme ça où il ne faut pas être beau, ni forcément bon. Mais prendre 3 pts ici c’est très compliqué. Donc ce soir on a frappé un coup. Il faut continuer dans cette dynamique parce que c’est loin d’être parfait mais on est très content » Valentin Rongier – Source Prime Video