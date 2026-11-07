Bruno Genesio s’est exprimé ce samedi avant le déplacement de l’OM à Lens, dimanche à 20h45. L’entraîneur a évoqué la réaction attendue des Lensois, les progrès de son équipe et les situations de Paixão, Aguerd et Kamissoko.

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Lors de sa conférence de presse du samedi 7 novembre, retranscrite par RMC Sport↗, Bruno Genesio a insisté sur la nécessité de garder de la mesure. Le succès de Leverkusen ne change pas son exigence avant le rendez-vous de Ligue 1.

1. Une réaction lensoise attendue

Le technicien refuse de résumer Lens à sa lourde défaite contre Côme. Il demande surtout à ses joueurs d’être prêts dès les premières minutes.

On a toujours de l’empathie pour le coach. Je sais ce qu’on peut ressentir dans ces moments-là. C’est une équipe blessée qu’on va affronter. On connaît les valeurs de Lens. On s’attend à une réaction de leur part. Il faudra qu’on soit prêts dès l’entame.

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2. Des progrès, sans certitudes

Genesio observe davantage de mouvements et de rotations qu’en début de saison. Il souhaite conserver la même lucidité dans la victoire que pendant les périodes difficiles.

Les certitudes sont dangereuses dans le football. Les convictions oui. Par rapport à ce qu’on a envie de voir, des choses vont dans ce sens. Au niveau des mouvements, des rotations… On voit des choses qu’on ne voyait pas en début de saison. Il faut rester humble. Tous les trois jours, on se remet en question. L’humilité permet de faire le genre de match qu’on a fait à Leverkusen. Ça nous permet de rester mesurés, dans un sens ou un autre.

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3. Paixão défendu pour son travail collectif

Le coach juge Igor Paixão sur son investissement plutôt que sur ses seules statistiques offensives. Il met en avant ses nombreux replis à Leverkusen et estime le Brésilien en progrès, pleinement engagé dans le projet collectif.

4. Aguerd retrouve son niveau

Genesio rappelle les difficultés physiques et mentales traversées par Nayef Aguerd. Il salue le travail du staff médical et décrit un défenseur dont le jeu aérien, la vitesse et la qualité de relance apportent beaucoup à l’OM.

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5. Kamissoko reste concerné

Interrogé sur Kamissoko, l’entraîneur explique avoir privilégié l’expérience de Kondogbia à Leverkusen. Il assure néanmoins être satisfait de ce que montre le jeune joueur à l’entraînement comme en match, en rappelant que les variations de forme font partie de l’apprentissage.