Confirmé pour Ceballos ? Nadir OK, mauvaise nouvelle pour Traoré ! Et Benatia piste un talent de L1… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 31 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

L’OM, favori dans le dossier Ceballos ?

Selon les informations du média espagnol Don Balon, le Real Madrid aurait pris la décision d’avancer dans les discussions avec l’Olympique de Marseille concernant Dani Ceballos. Le club merengue verrait en l’OM la meilleure destination possible pour permettre au milieu espagnol de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière, dans un environnement compétitif et stable.

Toujours selon Don Balon, le Real Madrid considère que l’OM offre les meilleures garanties pour l’épanouissement de Ceballos, notamment grâce au style de jeu prôné par Roberto De Zerbi. Le technicien italien souhaiterait en effet renforcer son entrejeu avec un profil capable d’assurer la transition entre la défense et l’attaque, tout en apportant maîtrise technique et créativité dans les phases de possession.

Cette orientation madrilène serait également liée à la volonté de Xabi Alonso de ne pas compter sur le joueur dans ses futurs plans. Une porte de sortie devient donc nécessaire, et le club phocéen se présente comme la solution idéale. Le format du prêt avec option d’achat conviendrait parfaitement aux deux clubs : le Real garderait la main sur l’avenir de son joueur, tandis que l’OM pourrait évaluer ses performances avant un éventuel achat définitif.

Un coup stratégique pour le projet marseillais

L’arrivée potentielle de Dani Ceballos serait un coup stratégique majeur pour l’Olympique de Marseille. Le joueur de 28 ans apporterait une expérience européenne non négligeable et une qualité technique rare dans le milieu marseillais. Sous la houlette de De Zerbi, Ceballos pourrait retrouver un rôle central et devenir un élément clé du dispositif phocéen.

Ce dossier semblait déjà acté cet été et avait capoté face aux hésitations du joueur. Si l’OM relance cette option, Ceballos devra affiché son choix rapidement…

Nadir, ça va, Traoré ça se complique !

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, a fait un point précis sur l’état de son groupe avant le déplacement à Auxerre en championnat. La gestion des blessures reste une préoccupation majeure pour le coach italien, qui doit composer avec plusieurs absences dans son effectif.

Lors de son intervention, De Zerbi a souligné : “Les blessés ? C’est vraiment le point noir de cette période, ce qui me préoccupe ce sont les blessures. C’est une chose d’en avoir 2 ou 3 mais là c’est 7-8.” L’OM devra donc se passer de plusieurs éléments clés pour ce match face à l’AJA.

Selon le technicien marseillais, Balerdi et Weah ne feront pas leur retour cette semaine, tandis que Traoré n’est pas encore prêt et devra attendre avant de retrouver les terrains. À l’inverse, Nadir qui avait dû sortir face à Angers se porte bien. “Par chance Nadir a fait des contrôles et ce n’est rien de grave, il devait juste être un peu déshydraté et a fait une chute de tension.”

Traoré ne reviendra pas tout de suite, Weah et Balerdi indisponibles face à l’AJA

En revanche, plusieurs titulaires restent forfaits : Medina, Kondogbia et Gouiri ne seront pas disponibles pour ce déplacement délicat. Une situation qui oblige l’OM à puiser dans ses ressources mentales pour surmonter cette période compliquée. De Zerbi l’a rappelé : “Dans une saison il n’y a pas que des bons moments, il faut parfois se serrer les coudes encore plus et jouer tous les matchs comme des finales.”

Le coach marseillais reste optimiste sur l’avenir proche, en appelant ses joueurs à rester concentrés et solidaires. “On doit puiser de l’énergie dans la tête et après on aura 5-6-7 victoires d’affilée. Là on est sur deux défaites et un nul. On doit être plus concentrés, plus méchants entre guillemets.”

Avec cette situation, l’OM devra faire preuve de créativité et de profondeur dans son effectif pour continuer à viser le haut du classement de Ligue 1, malgré un calendrier chargé et des blessés qui s’accumulent.

Sidiki Chérif surveillé par l’OM !

Mehdi Benatia poursuit son travail de fond sur le mercato de l’OM, à la recherche de profils prometteurs capables de renforcer le projet à moyen terme. Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, le club marseillais aurait coché un nouveau nom sur sa liste : Sidiki Chérif, jeune attaquant du SCO Angers, auteur d’un match remarqué mercredi soir au Vélodrome.

Âgé de seulement 18 ans, le Franco-guinéen a marqué les esprits lors du spectaculaire OM – Angers (2-2). En inscrivant son troisième but de la saison, Chérif a confirmé tout le bien que les observateurs pensent de lui. Formé à Angers, il s’impose peu à peu comme l’une des révélations du championnat, grâce à son sens du placement et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces. Déjà buteur contre Monaco et Lorient, il enchaîne les prestations solides et s’affirme comme un joueur clé du SCO malgré son jeune âge.

Benatia sur la piste d’un diamant brut

Toujours attentif aux jeunes talents, Mehdi Benatia n’a pas manqué de repérer la pépite angevine. D’après Rudy Galetti, plusieurs clubs européens surveillent la progression du joueur, lié à Angers jusqu’en 2028. Et parmi eux, l’Olympique de Marseille ferait partie des plus attentifs.

Le profil de Sidiki Chérif correspond parfaitement à la stratégie marseillaise : vitesse, percussion, et marge de progression importante. Pour Benatia, il s’agirait d’un investissement d’avenir, dans la lignée du travail entamé pour rajeunir et dynamiser l’effectif. Cependant, le dossier s’annonce complexe : le SCO Angers n’est pas vendeur, sauf en cas d’offre difficile à refuser.

Pour l’heure, aucun contact concret n’a été confirmé, mais le nom du jeune angevin est désormais bien présent sur les tablettes marseillaises. Si l’OM décidait de passer à l’action, il faudrait sans doute frapper fort pour convaincre un club qui tient à l’un de ses plus beaux espoirs.

Avec cette piste, Benatia montre une nouvelle fois son ambition : dénicher avant tout le monde les talents capables d’écrire l’avenir du club phocéen.