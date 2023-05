Contacts confirmés avec Bounou, la promesse de Malinovskyi, un attaquant fait un appel du pied à Longoria ! Les 3 infos OM de ce lundi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Contacts confirmés avec Bounou, la promesse de Malinovskyi, un attaquant fait un appel du pied à Longoria !

Mercato OM : Malinovskyi fait une promesse pour la saison prochaine !

L’OM s’est imposé 3-1 face au SCO Angers dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1. En zone mixte, le milieu de terrain Ruslan Malinovskyi a évoqué la rencontre, le but de Payet mais aussi son niveau de jeu…

En zone mixte, Ruslan Malinovsky a demandé du temps concernant son adaptation et promet du mieux la saison prochaine, « ce n’est pas facile de découvrir de nouveaux équipiers après 3 ans et demi dans un club. Le football joué n’est pas le même ici, c’est normal, mais je travaille au maximum chaque jour à l’entraînement. Je suis sûr que la saison prochaine je ressentirai plus de confiance après avoir fait la présaison et les matches amicaux avec l’équipe. Le foot est ainsi : on sait que l’OM est un grand club avec beaucoup de pression. On doit finir le championnat et se qualifier en Ligue des champions, puis travailler pour faire mieux la saison prochaine ».

#Malinovskyi : « je suis content pour Payet ! Il a marqué face à un bloc bas! Si il marque à tous les matches je serais content pour lui! » #OMSCOA (en anglais dans le texte) pic.twitter.com/FFdlwqLVlJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 14, 2023

Je suis sûr que la saison prochaine je ressentirai plus de confiance

OM – Angers (3-1) : Payet et Sanchez au TOP !!! le débrief à chaud !



Malinovsky a aussi évoqué la victoire du soir face à Angers, il pointe du doigt la tactique défensive du club relégué en second division : « Le match n’était pas facile, on savait que le championnat était déjà fini pour eux et qu’ils jouaient sans pression. Nous, contrairement à eux, savions qu’il fallait absolument gagner. Il nous reste trois matches à remporter. Aujourd’hui, l’important c’étaient les trois points. Maintenant, on peut commencer à se préparer pour le déplacement à Lille. Ça sera difficile ». Ruslan Malinovskyi a aussi évoqué le retour de Payet dans le onze et son but : « Payet est un joueur de qualité, je suis content qu’il ait marqué, c’était important pour l’équipe. Il a fait un super match ce dimanche… »

Mercato OM : Contacts confirmés entre Longoria et un international marocain !

L’Olympique de Marseille pourrait recruter un nouveau gardien de but durant le mercato estival. Plusieurs noms circulent déjà depuis quelques semaines, notamment celui du portier international marocain Yassine Bounou. Journaliste pour les Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri nous en dit plus sur cette information.

Il y a quelques jours, des rumeurs sur un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Yassine Bounou ont circulé. Hier soir, dans notre émission d’après match ce dimanche soir (à retrouver en replay ci-dessous), le journaliste Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri a évoqué l’intérêt de Pablo Longoria pour le portier international Marocain du FC Séville.

L’OM prospecte pour un gardien

« Vous connaissez Longoria, cela fait partie des opportunités de marché et là il se positionne sur un gardien en espérant un prêt. C’est une opportunité car le joueur rencontre en ce moment des difficultés avec son nouvel entraîneur, qui n’est autre que celui qui a lancé l’actuel gardien titulaire du FC Séville. Bounou joue l’Europa League, et Marko Dmitrović joue en Liga. Il se posait déjà la question de partir l’été dernier et cet hiver avec certaines sollicitations, et là on sait qu’il a des envies d’ailleurs. On sait que l’OM prospecte actuellement pour trouver un autre gardien et à priori le club olympien s’est tourné vers ses agents pour savoir si un prêt était faisable. C’est un premier contact avec ses agents qui nous l’ont confirmé. Marseille voulait à l’origine plus un second gardien pour concurrencer un peu Pau Lopez, mais si c’est Bounou est-ce que ce sera dans ce cadre ? On connaît Longoria il multiplie toujours les pistes », nous explique ainsi le journaliste pour les Lions de l’Atlas Hakim Zhouri, avant d’en dire plus sur les qualités et l’ambition du joueur :

Bounou est meilleur que Pau Lopez — Hakim Zhouri

« En étant objectif, Bounou est meilleur que Pau Lopez. Ceux qui ont suivi la Coupe du Monde ont pu voir que sur pénalty c’est quelqu’un qui a du flair. Il a un ratio de pénalty arrêté qui est énorme c’est un des meilleurs à ce niveau là. L’année dernière il a été élu meilleur gardien de la Liga. Il a fait de belles saisons avec Séville, il a gagné la Ligue Europa. Manchester a été intéressé, le Bayern également. Cela peut vraiment être une bonne pioche pour l’OM. Mais Bounou veut trouver un challenge où il sera titulaire sur du long terme. Reste à savoir si cela va coller avec ce que propose Longoria. »

Mercato : Serial buteur dans son championnat, il rêve de signer à l’OM ?

L’OM reste un club attractif, un ancien joueur de Ligue 1 qui est en train de réussir sa carrière américaine serait très attiré par une signature dans le club olympien. En effet, Denis Bouanga serait très attiré par l’OM selon Mohamed Toubache-Ter.

Il avait quitté l’ASSE en aout dernier contre un chèque d’un peu moins de 5M€. Denis Bouanga s’éclate en MLS, l’ailier a marqué le deuxième but de la victoire du Los Angeles FC sur le terrain du Real Salt Lake (3-0). Le 15e buts (auxquels on peut ajouter 6 passes décisives) en 16 matches officiels disputés cette saison avec son club californien. Pour autant, Bouanga aimerait revenir en Europe, sa famille lui manque et un challenge en France ou en Espagne pourrait le convaincre…

Selon Mohamed Toubache-Ter via son compte Twitter, l’ailier gabonais aimerait rejoindre Marseille: « Bouanga veut s’engager à l’Olympique de Marseille… il se lève OM, il mange OM, il dort OM ». Le LOSC serait intéressé par son profil, le joueur serait aussi attiré par la Liga. A 28 ans, le droitier dispose encore de deux ans et demi de contrat avec LA.

.@BouangaDenis veut s’engager à l’Olympique de Marseille… il se lève OM, il mange OM, il dort OM. #OMSCO — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 14, 2023

L’Europe me manque

« Le club de Los Angeles me voulait vraiment. J’ai l’habitude de partir dans les équipes qui me veulent vraiment et pas par second choix. Du coup, j’ai fait ce choix d’aller en MLS même si j’avais d’autres opportunités en France et ailleurs. (…) L’ASSE en seconde division ? Ça restera ancré en moi. J’ai fait partie de ça, d’avoir fait descendre le club. Malheureusement, ça va me suivre toute ma vie. Des fois, j’y pense, je regarde aussi assez souvent les matchs en Ligue 2. J’espère qu’ils vont se sauver et que l’année d’après, ils vont remonter là où ils devraient être. (…) L’Europe me manque. C’est difficile d’être loin de ma famille. Je pense que j’ai encore les capacités pour jouer dans une équipe européenne et montrer ce que je vaux », avait confié l’ancien joueur de l’ASSE au micro de RMC.