Coup de théâtre à Lyon avec dimanche, 3 recrues avant lundi? Une nouvelle piste en attaque… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque jour FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Coup de théâtre à Lyon avec dimanche, 3 recrues avant lundi? Une nouvelle piste en attaque…

Mercato OM: Nouveau nom, Benatia avance pour le prêt de cet attaquant !

L’Olympique de Marseille est en quête active d’un nouvel attaquant après le départ d’Elye Wahi, transféré à l’Eintracht Francfort pour 26 millions d’euros plus des bonus. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, un ancienne cible serait relancée !

Depuis ce départ, le club phocéen, qui ne dispose plus que de Neal Maupay dans son attaque, cherche un renfort offensif pour renforcer ses rangs. Selon les informations de FootMercato, l’OM aurait jeté son dévolu sur Giovanni Simeone, attaquant argentin de Naples.

Giovanni Simeone comme solution ?

Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, avait clairement indiqué après le départ de Wahi que l’OM allait recruter un attaquant de qualité. « Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. Nous sommes l’OM, et un remplaçant de qualité arrivera. » Parmi les noms évoqués ces derniers jours, Santiago Giménez, Amine Gouiri, Brian Brobbey, et Evan Ferguson ont été cités. Cependant, Giovanni Simeone semble désormais être la cible principale des dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont déjà entamé des discussions avec Naples.

Vers un prêt avec OA ?

Le club italien semble désormais plus ouvert à un départ de l’attaquant de 29 ans, après avoir été réticent à se séparer de lui. Les négociations entre l’OM et Naples portent sur un prêt de six mois, avec une option d’achat qui pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions. Simeone, qui a inscrit un seul but cette saison en Serie A, fait face à une concurrence féroce, notamment de Torino, Séville FC, Genoa, et même la Juventus.

Alors que Naples cherche à dégager de la masse salariale pour financer ses transferts offensifs, notamment Karim Adeyemi et Alejandro Garnacho, l’OM espère finaliser ce dossier avant la clôture du mercato. L’arrivée de Simeone serait un renfort de poids pour un OM qui cherche à maintenir son ambition en Ligue 1.

Mercato OM : 3 recrues d’ici lundi ?

L’OM poursuit sa quête de renforts à quelques jours de la fermeture du mercato. Selon RMC, la direction de l’OM travaille sur plusieurs dossiers juqu’à lundi 23h et la fermeture du marché hivernal en France !

Selon RMC, Roberto De Zerbi attend beaucoup plus de Quentin Merlin sur le côté gauche, mais le joueur peine à s’imposer. En effet, Merlin, qui était initialement destiné à devenir titulaire, se retrouve désormais en concurrence avec Ulisses Garcia, une situation qui n’était pas prévue au départ. Le staff marseillais regrette un manque d’impact offensif de la part du piston gauche, ce qui a conduit à la recherche d’un joueur capable d’occuper ce poste de manière plus efficace.

Cette volonté de renforcer le flanc gauche a conduit l’OM à s’intéresser à Nicola Zalewski de l’AS Rome. L’arrivée de ce type de profil pourrait également permettre à Luis Henrique, l’un des joueurs en forme de la saison, de jouer un peu plus haut sur le terrain. Le Brésilien a déjà montré de bonnes statistiques, et son repositionnement pourrait offrir une nouvelle dynamique offensive à l’équipe.

Un attaquant et deux autres recrues ?

Selon le journaliste de RMC, Florent Germain; « leur souhait c’est d’essayer de recruter 3 joueurs. La priorité est de remplacer Wahi et se renforcer en défense. Il y a une remise en cause côté marseillais »

De Zerbi a aussi identifié plusieurs axes d’amélioration, notamment en matière de technique. Cela explique pourquoi certains choix estivaux sont désormais remis en question. Lilian Brassier traverse une période difficile, Derek Cornelius peine à convaincre, et Jonathan Rowe ne parvient pas à confirmer ses premières promesses, que ce soit en match ou à l’entraînement.

En plus de ces ajustements, l’OM doit également faire face à plusieurs départs, comme celui de Elye Wahi et d’Ismaël Koné, poussé vers la sortie. Si Koné part, l’OM cherchera à recruter un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu. Les blessures récentes de Geoffrey Kondogbia et Amine Harit compliquent encore la situation.

L’OM se prépare donc à une fin de mercato très dynamique, avec de nombreuses décisions à prendre dans les jours à venir.

OM : Enorme coup de théâtre à Lyon avant le choc de ce dimanche !

L’OM reçoit Lyon lors de la prochaine rencontre de Ligue 1 qui aura lieu ce dimanche au Vélodrome. Textor a pris une grande décision avant cette rencontre.

C’est déjà terminé pour Pierre Sage à Lyon ! D’après les informations du journaliste Hugo Guillemet de L’Equipe, le coach coach est écarté de son poste par John Textor. Cette décision intervient à quelques jours du choc entre les Marseillais et les Lyonnais qui aura lieu ce dimanche au Vélodrome !

On connait l’arbitre du choc face à Lyon au Vélodrome !

L’OM recevra ce dimanche l’OL au Vélodrome pour la 19e journée de Ligue 1. La LFP a révélé le nom de l’arbitre qui sera au sifflet pour cette rencontre qui est l’un des choc de notre championnat.

JEROME BRISARD, ARBITRE D’OM – OL

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais (dimanche, 20h45)

Arbitre principal : Jérôme BRISARD

Arbitres assistants : Alexis AUGER et Ludovic REYES

4e arbitre : Gael ANGOULA

Arbitres assistants vidéo : Cyril GRINGORE et Nicolas RAINVILLE