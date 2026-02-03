Coupe de France : Deux absents importants pour Rennes face à l’OM

Le Stade Rennais se déplace ce mercredi au Stade Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille en huitième de finale de la Coupe de France, avec un groupe amoindri. Pour ce rendez-vous à élimination directe, l’entraîneur rennais Habib Beye doit composer avec plusieurs absences notables, dans un contexte déjà exigeant face à un OM solide à domicile et poussé par son public.

Rennes privé de plusieurs options avant d’affronter l’OM

Pour ce déplacement à Marseille, Habib Beye ne peut pas compter sur Cissé ni sur Frankowski, tous deux absents du groupe convoqué. Ces forfaits réduisent les possibilités de rotation et obligent le staff rennais à ajuster son plan de jeu, notamment dans des secteurs où l’impact physique et l’intensité seront essentiels face à l’Olympique de Marseille.

Dans une compétition comme la Coupe de France, où la moindre erreur peut être fatale, la profondeur d’effectif joue souvent un rôle déterminant. Avec un groupe restreint, le Stade Rennais devra faire preuve de rigueur tactique et de solidarité pour résister au rythme imposé par les Marseillais, particulièrement au Vélodrome, stade réputé pour son atmosphère et son exigence.

Jérémy Jacquet disponible, anciens Marseillais de retour au Vélodrome

Malgré ces absences, Jérémy Jacquet figure bien dans le groupe rennais. Fraîchement transféré à Liverpool, le défenseur restera toutefois à Rennes jusqu’à la fin de la saison, ce qui lui permet de prendre part à ce huitième de finale de Coupe de France. Sa présence représente une option importante pour Habib Beye, notamment dans un match où la solidité défensive pourrait conditionner l’issue de la rencontre.

Cette affiche sera également particulière pour Valentin Rongier et Quentin Merlin, qui feront leur retour au Stade Vélodrome sous les couleurs rennaises. Deux anciens de l’OM qui connaissent parfaitement l’environnement marseillais et l’intensité de ce type de rendez-vous.

Face à un Olympique de Marseille ambitieux et déterminé à poursuivre son parcours en Coupe de France, le Stade Rennais devra s’adapter à ses contraintes tout en restant fidèle à ses principes. Un défi relevé pour les Bretons, qui tenteront de déjouer les pronostics malgré un effectif diminué, dans une rencontre qui s’annonce disputée et engagée.