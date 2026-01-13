Coupe de France : élimination surprise du PSG, l’OM n’a pas le choix !

Alors que l’Olympique de Marseille entre en lice ce soir en 16e de finale de la Coupe de France face à Bayeux, la compétition a déjà connu un immense bouleversement. Éliminé hier soir par le Paris FC, le PSG, double tenant du titre, a quitté prématurément l’épreuve, redistribuant totalement les cartes dans cette édition.

Le PSG éliminé, un tournant majeur dans la compétition

La Coupe de France a perdu son ogre. Vainqueur des éditions 2024 et 2025, le Paris Saint-Germain a été sorti dès les 16es de finale par un Paris FC héroïque, victorieux 1-0 au Parc des Princes. Malgré une domination territoriale et statistique nette, l’équipe dirigée par Luis Enrique a payé son inefficacité offensive et s’est fait surprendre sur une contre-attaque décisive à un quart d’heure de la fin.

A lire : OM Mercato : Une offre de 25 M€ à venir pour ce titulaire de De Zerbi ?

Le but de la qualification a été inscrit par Jonathan Ikoné, entré en jeu en cours de rencontre, sur un service d’Ilan Kebbal, après une perte de balle parisienne au milieu de terrain. Le Paris FC, pourtant très peu dangereux sur l’ensemble de la rencontre, a su faire preuve d’un réalisme maximal pour signer un exploit retentissant.



Les Parisiens ont buté toute la soirée sur un Obed Nkambadio infranchissable. Le gardien du PFC s’est illustré à de nombreuses reprises face à Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Warren Zaïre-Emery, maintenant son équipe à flot jusqu’au coup de sifflet final. Malgré les entrées d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Nuno Mendes, le PSG n’est jamais parvenu à faire sauter le verrou.

L’OM doit viser le titre !

Cette élimination du favori change profondément la physionomie de la Coupe de France. Pour l’Olympique de Marseille, engagé ce soir face à Bayeux, l’opportunité est majeure. Privée de son principal rival historique dans la compétition, l’OM voit s’ouvrir un chemin plus dégagé vers les tours avancés.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’OM aborde ce 16e de finale avec un statut renforcé. La Coupe de France représente un objectif clair pour le club marseillais, en quête d’un titre national capable de marquer la saison. Face à un adversaire hiérarchiquement inférieur, l’exigence reste maximale, d’autant que les surprises se multiplient dans cette édition.

L’exploit du Paris FC, désormais qualifié pour les huitièmes de finale, rappelle à l’OM la nécessité d’aborder chaque match avec sérieux et efficacité. Dans une compétition où le tenant du titre est déjà tombé, la vigilance est de mise, mais l’ambition aussi.

Ce soir, à Caen face à Bayeux, l’OM n’a pas seulement un match à jouer : il a l’occasion de s’affirmer comme l’un des grands favoris d’une Coupe de France désormais totalement relancée.