Coupe de France : le calendrier et les affiches des quarts de finales

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, effectué ce jeudi soir, a réservé une affiche à domicile pour l’Olympique de Marseille. Les Marseillais accueilleront Toulouse début mars, dans une édition 2025-2026 particulièrement relevée et ouverte.

Le suspense est désormais levé pour les clubs encore en lice en Coupe de France. Réalisé ce jeudi soir, avant la rencontre entre Strasbourg et Monaco, le tirage au sort des quarts de finale a confirmé que l’OM évoluera au stade Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi recevront Toulouse, avec un billet pour le dernier carré en jeu lors d’un match programmé entre le mardi 3 et le jeudi 5 mars…

Un plateau très relevé, sans surprise majeure

Cette édition 2025-2026 se distingue par l’absence totale de “petit poucet”. Sur les huit équipes qualifiées, sept évoluent en Ligue 1, seule Reims, pensionnaire de Ligue 2, représentant l’antichambre de l’élite. Une configuration rare au XXIe siècle, qui donne à ces quarts de finale des allures de phase finale de championnat.

Le tableau reste particulièrement ouvert depuis l’élimination précoce du Paris Saint-Germain dès les seizièmes de finale. Derrière le leader parisien, les principaux poursuivants en Ligue 1 sont toujours en course, à l’image de Lens, Marseille et Lyon.

Marseille à domicile, Lyon-Lens en affiche principale

Outre OM – Toulouse, le tirage a également offert un choc très attendu entre Lyon et Lens, respectivement quatrième et deuxième du championnat. Lorient recevra Nice, tandis que Strasbourg, tombeur de Monaco (3-1), aura l’avantage du terrain face à Reims.

Pour l’Olympique de Marseille, ce quart de finale à domicile représente une étape clé dans une compétition que le club n’a plus remportée depuis 1989. La suite du calendrier est déjà connue : les demi-finales se disputeront le 22 avril 2026, avant une finale programmée le 23 mai 2026.