Coupe du Monde 2026 : France, Argentine, Algérie… quelles heures ? Quelles chaînes TV ?

Les jours passent et les surprises se multiplient. Si les cinq premiers jours de compétition nous ont déjà offert leur lot de coups d’éclat, le Cap-Vert tenant tête à l’Espagne, l’Égypte bousculant la Belgique, Curaçao accrochant l’Allemagne. Cette Coupe du Monde 2026 confirme jour après jour qu’elle sera décidément pas comme les autres.

Le nouveau format à 48 équipes redistribue les cartes, offre leur chance aux “petites” nations et transforme chaque rencontre en véritable piège potentiel pour les favoris. Une chose est sûre : ce Mondial est riche en émotions, suspens, tensions et incertitude… Tout ce qu’il faut pour enflammer le quotidien des supporters aux quatre coins du monde. Et ce mardi 16 juin, avec l’entrée en lice de la France, de l’Argentine, du Portugal et de l’Angleterre, la compétition monte encore d’un cran.

Mardi 15 juin : La France en tête de son groupe ?

Les Bleus de Didier Deschamps, considérés comme les équipes favorites au sacre final s’apprêtent à affronter les champions d’Afrique en titre, le Sénégal… Emmenés par leur capitaine Kylian Mbappé, les Bleus auront à coeur de bien débuter leur Mondial par une victoire. Une chose est sûre : les joueurs de Didier Deschamps ne sous-estimeront personne dans cette compétition. Présent en conférence de presse hier, le milieu du club turc Fernerbaçhe, N’golo Kanté a confirmé cette tendance :”On ne doit pas croire trop fort…“. Quelques instants plus tard, son sélectionneur Didier Deschamps, a insisté sur l’importance de ce match match aux Lions de la Téranga Sénégalais : “Dans l’idéal commencer par une victoire, dans une poule à quatre équipes...”

Dans ce même groupe I, la Norvège et l’Irak seront opposés cette nuit à 0h00 heure française. Pour leur entrée en lice, les coéquipiers d’Erling Haaland et Martin Odeegard nourrissent de l’espoir quant à la composition de leur groupe et peuvent prétendre finir dans les 8 meilleurs 3e ou mieux… s’ils performent contre la France et ou le Sénégal…

Mercredi 16 juin : L’entrée en lice des deux GOATS…

Dans le groupe J, l’Argentine, championne en titre affrontera les Fennecs d’Algérie. Les coéquipiers de Léo Messi se placent naturellement en favoris de leur groupe. Mais attention… lors de leur dernier Mondial, les joueurs de l’Albicéleste s’étaient fait surprendre par les Saoudiens. Une défaite inaugurale au final anecdotique qui ne les avait pas empêcher d’être sacrés champions… En face, la sélection de Vladimir Petkovich se veut ambitieuse pour ce premier match face à l’Argentine. Forte de sa dernière victoire 4-0 face à la Bolivie en match amical, la sélection amenée par un Amine Gouiri en confiance aura à coeur de réaliser un des coups de cette 1ère journée de Mondial !

Programme des prochains matchs :

Mardi 16 juin :

France- Sénégal : 21heures (heure français) ; M6 & Bein Sport1

Mercredi 17 juin :

Irak- Norvège : 0h00 heure française ; M6 & Bein Sport1

Argentine- Algérie : 3h00 du matin (heure française) ; Bein Sport1

Autriche- Jordanie : 6h00 du matin (heure française) ; Bein Sport1

Paul Laffisse