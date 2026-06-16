Ex OM : Sabri Lamouchi limogé après un seul match de Coupe du monde… la Tunisie mise sur un autre Français…

Arrivé seulement en janvier dernier, Sabri Lamouchi ne terminera pas l’aventure avec la Tunisie. L’ancien milieu de l’OM a été démis de ses fonctions après la lourde défaite concédée face à la Suède lors du premier match de la Coupe du monde.

La déroute subie contre la Suède (1-5) aura été fatale à Sabri Lamouchi. Malgré une prise de fonctions récente à la tête de la sélection tunisienne, en janvier 2026, le technicien français n’a pas résisté à ce début de compétition raté.

Pourtant, la situation sportive n’était pas encore irrémédiable. Avec le nouveau format de la compétition permettant à certains meilleurs troisièmes de rejoindre les phases finales, la Tunisie conservait encore des chances de qualification. Mais la Fédération tunisienne a choisi d’agir immédiatement en mettant fin aux fonctions de son sélectionneur avant même les deux prochaines rencontres du groupe.

Hervé Renard appelé à la rescousse

Pour relancer la sélection, les dirigeants tunisiens ont décidé de se tourner vers un autre technicien français : Hervé Renard. Habitué des sélections africaines, l’ancien sélectionneur de la Zambie, de la Côte d’Ivoire, de l’Angola ou encore du Maroc va prendre les commandes de l’équipe en urgence.

Le technicien de 57 ans doit rapidement rejoindre le groupe afin de préparer les prochaines échéances de la compétition. Il sera accompagné de plusieurs adjoints pour tenter de redresser une sélection tunisienne déjà sous pression après sa lourde entrée en lice.

La Tunisie disputera désormais son avenir dans ce Mondial face au Japon puis aux Pays-Bas, avec l’espoir qu’un changement de sélectionneur puisse provoquer un électrochoc. Pour Sabri Lamouchi, l’aventure s’achève donc brutalement après seulement quelques mois passés à la tête des Aigles de Carthage.