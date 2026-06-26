Coupe du Monde 2026 : Quel dénouement pour la Norvège, l’Uruguay, l’Espagne, l’Angleterre, le Portugal ?

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Si l’on connaît quelques affiches des 16e finale, les prochains matchs finiront de dessiner le tableau final de la Coupe du Monde. Malgré leur qualification assurée lors de la 2e journée, certaines nations devront tout de même éviter une contre performance pour ne pas risquer de retrouver l’Argentine ou encore le Portugal et l’Angleterre de leur côté du tableau final…

Un 3e match décisif pour le Groupe I…

1ers du Groupe grâce à la différence de buts, (+5 contre +4), les Bleus de Didier Deschamps, qui ne sera pas sur le banc ce soir suite au décès de sa mère, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront à coeur de gagner pour le sélectionneur. Un match décisif face à la Norvège d’Erling Haaland, dont il faudra se méfier, lui qui comme le capitaine Bleu a inscrit 4 buts dans cette Coupe du Monde… Interrogé après la victoire de la Norvège face au Sénégal, le Cyborg de Manchester City a adressé des louanges à la France :“Ils vont probablement gagner contre nous et sûrement gagner le tournoi“. Une déclaration étonnante qui est également une façon de maintenir les Français sous pression, eux qui affronteront la Côte d’Ivoire en cas de 2e place…

Dans l’autre match du Groupe I, le Sénégal aura à coeur d’aller décrocher son billet en 16e de finale face à l’Irak. Pour l’instant, Sadio Mané et ses coéquipiers sont éliminés du Mondial. L’urgence de points est de mise pour le Champion d’Afrique en titre pour qui une élimination serait un échec dans cette Coupe du Monde inédite à 48 équipes…

Samedi, dernière salve avant le couperet

Trois groupes bouclent leur phase de poules samedi. Dans le Groupe G, l’Égypte (4 points) défie l’Iran pour la première place dès 5 heures, tandis que la Nouvelle-Zélande reçoit une Belgique sous pression : pour Rudi Garcia, l’occasion de faire taire les critiques avant qu’il ne soit trop tard. Même heure pour le Groupe H, où l’Espagne et l’Uruguay s’affrontent pour la tête du groupe, en parallèle d’un Cap-Vert–Arabie Saoudite qui vaut une place de meilleur troisième. Le Groupe L clôturera la soirée à 23 heures : l’Angleterre, leader, n’a pas droit à l’erreur face au Panama déjà décroché, tandis que Croatie et Ghana se neutralisent à distance pour la deuxième place.

Dimanche matin, l’Argentine et la Colombie mettent un terme au suspense

Les Groupes J et K rendront leur verdict aux aurores. L’Argentine, intouchable avec 6 points, conclura sa phase de groupes face à une Jordanie sans enjeu, pendant qu’Algérie et Autriche se disputeront la deuxième place. Dans le Groupe K, la Colombie affrontera le Portugal pour la tête de poule, en même temps que RD Congo et Ouzbékistan joueront leur dernière carte qualificative.

Et déjà, le coup d’envoi des 16e…

Symbole de cette bascule, l’Afrique du Sud et le Canada lanceront dès dimanche soir les 16e de finale un choc entre deux qualifiés de la 2e journée, qui ouvre le bal alors que certains pays se battent encore pour leur survie en poules.

Vendredi 26 juin 2026

Groupe I

Norvège- France à 21 heures (heure française)- M6 & BeIn Sports 1

Sénégal- Irak à 21 heures (heure française)- BeIn Sports 2

Samedi 27 juin 2026

Groupe H

Cap-Vert- Arabie Saoudite à 2 heures du matin (heure française)- BeIn Sports 1

Uruguay- Espagne à 2 heures du matin (heure française)- BeIn Sports 2

Groupe G

Nouvelle- Zélande- Belgique à 5 heures du matin (heure française)- BeIn Sports 1

Egypte- Iran à 5 heures du matin (heure française)- BeIn Sports 2

Groupe L

Panama- Angleterre à 23 heures (heure française)- BeIn Sports 1

Croatie- Ghana à 23heures (heure française)- BeIn Sports 2

Dimanche 28 juin 2026

Groupe K

Colombie- Portugal à 1h30 du matin (heure française)- BeIn Sports 1

RD Congo- Ouzbékistan à 1h30 du matin (heure française)- BeIn Sports 2

Groupe J

Jordanie- Argentine à 4 heures du matin (heure française)- BeIn Sports 1

Algérie- Autriche à 4 heures du matin (heure française)- BeIn Sports 2

Paul Laffisse