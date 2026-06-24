Ex OM : Endeuillé, Didier Deschamps ne sera pas sur le banc de la France face à la Norvège !

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Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France a quitté le rassemblement. Endeuillé, il rentre en France auprès de ses proches. Il ne sera pas aux côtés des Bleus pour le prochain match face à la Norvège. Pendant quelques jours, Guy Stéphan ,son adjoint, assurera l’intérim.

Le parcours de la France dans cette Coupe du Monde est, pour l’heure, idéal. Mais un premier imprévu vient perturber les Bleus. Le sélectionneur Didier Deschamps a dû quitter Boston et le camp de base des Bleus après avoir appris le décès de sa mère.

Une communion entre le staff et les joueurs des Bleus

Selon les informations de RMC Sport, Didier Deschamps aurait brièvement pris la parole devant le groupe avant le déjeuner. Très touchés, les joueurs et le staff qui avaient été avertis dans la matinée ont accueilli la nouvelle avec beaucoup d’émotion. Plusieurs regards étaient humides au moment d’écouter le sélectionneur.

Peu de temps après l’équipe de France communiquait l’information dans un communiqué : “Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d’apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques. En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l’équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour.”

Guy Stéphan assurera l’intérim face à la Norvège

Malgré la douleur qui touche Didier Deschamps, le sélectionneur français a fait passer un message fort dans lequel il aurait demandé au groupe de poursuivre sur leur lancée et de continuer à tout donner sur le terrain. Après ces mots, les joueurs auraient longuement échangé entre eux. Mais un sentiment se dégagerait clairement : l’emporter vendredi prochain contre la Norvège (21h) pour finir en beauté cette phase de poules mais aussi le faire pour leur sélectionneur.

Cette disparition ravive les souvenirs de mai 2022 où Deschamps avait été confronté au décès de son père à la veille d’une rencontre de Ligue des nations face au Danemark.

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Une minute observée par les Bleus lors d’un match amical

Quelques heures après l’annonce du sélectionneur, les joueurs qui ont peu joué lors des deux premières rencontres ont disputé une rencontre amicale face aux New England Revolution. Une minute de silence a été respectée en hommage à la mère du sélectionneur français.

Alors que Deschamps ne sera pas sur le banc face à la Norvège, c’est son adjoint Guy Stéphan qui assurera l’intérim durant son absence. Il sera en charge des deux prochaines séances d’entraînement, de la conférence de presse de veille de match et dirigera les Bleus pour le dernier match de poule. Avant le retour de Didier Deschamps dès samedi selon L’Equipe.

Clarence Maillefaud