Coupe du monde U20 : Tadjidine Mmadi participe à la victoire au bout du bout !

Les plus courageux, restés éveillés dans la nuit de mercredi à jeudi, n’ont pas été déçus. L’équipe de France U20 a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s’imposant face au Japon (0-1) à Santiago du Chili. Une victoire acquise au bout du suspense, dans les dernières secondes de la prolongation.

Les protégés de Bernard Diomède ont longtemps buté sur une équipe japonaise solide, qui n’avait encaissé aucun but depuis le début du tournoi. Il a fallu attendre la 120e+3 minute pour voir le Monégasque Lucas Michal libérer les Bleuets sur penalty, après une main japonaise dans la surface. Une délivrance venue conclure un match intense, où la France a fait preuve de patience et de caractère.

Victoire dans les dernière secondes des prolongations !

Parmi les acteurs de cette qualification, l’Olympien Tadjidine Mmadi a pris part à la rencontre. Le milieu marseillais est entré en jeu à la 67e minute, à la place de Saïmon Bouabré, formé à Air Bel. Mmadi a apporté de l’énergie et du liant dans l’entrejeu, contribuant à maintenir la pression sur la défense nippone. Son coéquipier à l’OM, Darryl Bakola, également appelé initialement, est finalement resté à Marseille à la demande du club phocéen.

Cette victoire permet aux jeunes Tricolores de poursuivre leur belle aventure mondiale. Emmenés par Elyaz Zidane, les Bleuets retrouveront la Norvège en quart de finale, tombeuse du Paraguay (1-0). Le match se disputera dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin heure française.

L’équipe de France U20 continue donc son parcours avec ambition et détermination. Pour Tadjidine Mmadi, cette expérience internationale représente une étape importante dans sa progression sous le maillot de l’Olympique de Marseille, qui observe avec attention les performances de son jeune talent sur la scène mondiale.