OM : Trois grosses infos mercato ! (dans l’actu du 08/10/2025)!

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 8 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

1 – Mercato OM : Une des top priorités de l’été pourrait filer à Liverpool cet hiver !

Le mercato est souvent fait de rebondissements, et l’Olympique de Marseille en a une nouvelle fois fait les frais. Longtemps dans le viseur du club phocéen cet été, Joel Ordonez, jeune défenseur équatorien du Club Bruges, a finalement prolongé en Belgique. Faute d’un accord entre les deux clubs, l’affaire n’a pas pu aboutir, et c’est désormais un cador de Premier League qui s’intéresse de près à lui.

Selon le journaliste Graeme Bailey, « Liverpool surveille Joel Ordonez avant la fenêtre de janvier. Les recruteurs étaient présents lors de la victoire du Club Bruges contre l’Union SG dimanche. Bruges est prêt à écouter des offres importantes pour Ordonez en janvier. » Une déclaration qui confirme l’intérêt concret des Reds pour le défenseur de 20 ans, auteur d’un excellent début de saison avec Bruges.

L’Équatorien s’est imposé comme un pilier de la défense brugeoise grâce à son sens de l’anticipation, sa puissance dans les duels et sa capacité à relancer proprement. Des qualités qui avaient déjà séduit l’OM, désireux de renforcer son arrière-garde après une saison 2023-2024 marquée par des fragilités défensives.

2 – Mercato OM : O’Riley parle de son avenir à Marseille !

Prêté cet été par Brighton à l’Olympique de Marseille, Matt O’Riley s’impose progressivement comme l’une des belles surprises du début de saison phocéen. L’international danois, âgé de 24 ans, s’est rapidement adapté au système mis en place par Roberto De Zerbi, au point de devenir un élément important du milieu olympien. Pourtant, son avenir reste incertain : aucun accord n’a été prévu entre les deux clubs pour une éventuelle option d’achat.

Interrogé par le Daily Record, O’Riley a tenu à clarifier sa situation contractuelle. « C’est une très bonne expérience pour moi de jouer pour Marseille. Je profite simplement de chaque jour et j’essaie de ne pas trop penser à l’avenir. Je sais que je retournerai à Brighton, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. On s’en souciera le moment venu », a confié le milieu de terrain.

Je sais que je retournerai à Brighton, mais…

Pour le joueur formé à Fulham, l’essentiel est ailleurs. « Pour l’instant, je ne pense qu’au match contre la Biélorussie, qui pourrait nous rapprocher de la Coupe du monde. Je veux me concentrer sur notre football. C’est le plus important à mon avis », a-t-il ajouté, montrant une maturité certaine dans la gestion de sa carrière.

Arrivé sur la Canebière à la faveur du mercato estival, O’Riley ne cache pas son plaisir d’évoluer dans un environnement aussi exigeant que passionné. « Je savais pertinemment que Marseille serait une bonne expérience pour moi. Le club compte de nombreux supporters passionnés et pratique un bon football qui me convient parfaitement. Et j’ai aussi un entraîneur qui me fait confiance. C’est un atout majeur en tant que joueur », a-t-il expliqué.

3- Mercato OM : L’inter compte sur Pavard pour financer un transfert !

L’Inter Milan semble déjà avoir tracé les grandes lignes de son prochain mercato estival, et l’Olympique de Marseille pourrait bien y jouer un rôle central. Selon les informations de TuttoSport, le club lombard compte sur l’option d’achat non obligatoire incluse dans le prêt de Benjamin Pavard à l’OM pour alléger sa masse salariale et financer le transfert définitif de Manuel Akanji, actuellement prêté par Manchester City.

Toujours d’après le média italien, Manuel Akanji a pleinement convaincu la direction des Nerazzurri. L’international suisse devrait être conservé à l’issue de son prêt, un accord ayant déjà été trouvé avec le club anglais. Le transfert deviendrait automatique en cas de victoire de l’Inter en Serie A, à condition qu’Akanji dispute au moins 50 % des matchs de la saison. Le montant du rachat serait fixé à 15 millions d’euros.

Pavard, un dossier stratégique pour l’OM et l’Inter

Le dossier Benjamin Pavard est donc étroitement lié à cette opération. Arrivé à l’OM l’été dernier sous forme de prêt, le défenseur français a retrouvé un temps de jeu régulier et une place de leader défensif sous les ordres de Roberto De Zerbi. Si le club marseillais décidait d’activer l’option d’achat prévue dans son contrat, l’Inter réaliserait une économie significative sur le salaire du champion du monde 2018. Cette économie permettrait au club italien de boucler définitivement le transfert de Manuel Akanji tout en maintenant son équilibre financier.

L’OM, de son côté, pourrait voir dans cette situation une opportunité de conserver Pavard à long terme, à condition de trouver un accord financier viable. L’ancien joueur du Bayern reste un élément clé de la défense phocéenne, et sa situation contractuelle pourrait être l’un des dossiers chauds du prochain mercato.

Ainsi, entre les ambitions italiennes et les besoins marseillais, le futur de Pavard semble désormais lié à celui de Manuel Akanji, deux défenseurs dont les trajectoires croisées symbolisent parfaitement les enjeux économiques et sportifs du marché européen.