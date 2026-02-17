Crise à l’OM : des tags hostiles à Pablo Longoria à la Commanderie !

Dans un contexte de crise sportive et institutionnelle à l’Olympique de Marseille, des inscriptions ciblant le président Pablo Longoria ont été découvertes au centre d’entraînement de la Commanderie. Cette montée de tension intervient alors que le club peine à stabiliser son projet après plusieurs départs et résultats décevants en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Des messages explicites contre Longoria à la Commanderie

Dans la nuit récente, plusieurs tags hostiles à Pablo Longoria ont été aperçus sur les murs du centre d’entraînement de l’OM à Marseille. Selon des publications relayées sur les réseaux sociaux, on peut notamment y lire des messages tels que « Longoria casses-toi », « Longoria game-over », « Longoria démission » ou encore « Pablo ciao », invitant explicitement le président marseillais à quitter ses fonctions.

Ces tags s’inscrivent dans un mouvement de protestation plus large des supporters, perceptible depuis plusieurs semaines, en parallèle de performances jugées insuffisantes et d’un climat tendu autour de la gouvernance du club.

Photos exclusives : des tags à la Commanderie… et le message est clair : ils réclament le départ de Pablo Longoria. La journée de demain s’annonce très tendue.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/V4GrcIifxe — Treize013 (@treize013) February 16, 2026

Un climat de défiance accentué par la crise sportive

L’Olympique de Marseille est actuellement confronté à une série de difficultés. Sportivement, le club a été éliminé prématurément de la Ligue des champions et a concédé des défaites marquantes en championnat, tandis que les départs successifs de l’entraîneur Roberto De Zerbi et du directeur sportif Medhi Benatia ont accentué l’instabilité interne.



Sur le plan populaire, cette crise se traduit aussi par des actions visibles des groupes de supporters. Lors de la réception de Strasbourg en Ligue 1, les tribunes ont été le théâtre de banderoles hostiles visant à la fois Longoria et le propriétaire Frank McCourt, et certaines sections du public avaient entamé une grève des virages.

Dans ce contexte très tendu, Frank McCourt est attendu à Marseille ce mardi pour tenter d’apporter des réponses à la crise institutionnelle et sportive que traverse l’OM.