Crise – De Bono : « Ce sont tous les amoureux de l’OM qui sont dans la merde aujourd’hui ! »

Le Clasico s’est terminé sur le score de 4-0 dans un contexte particulier pour les Marseillais. Jean Charles De Bono était sur notre plateau pour débriefer cette rencontre. Le consultant de FCM a poussé un cri du cœur.

Ancien joueur de l’OM ayant fait partie de l’équipe de Minots qui a sauvé le club dans les années 80, Jean Charles De Bono a poussé un énorme coup de gueule ce dimanche soir après la rencontre scandaleuse des Marseillais face au PSG. Au Parc des Princes, les Olympiens ont perdu sur le score de 4-0 avec très peu d’engagement et d’intensité de la part des joueurs de Pancho Abardonado. Forcément, la situation actuelle du club avec les tensions entre groupes de supporters et dirigeants n’a pas arrangé les choses.

C’est fini, arrêtons de tourner autour du pot ça me gonfle ça

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Entraineur, Longoria tente l’option Galtier ?

« S’il y a des choses à dire, il faut les dire ! Il faut tout mettre sur la table. Il y en a marre de dire ‘on a su qu’il y a des gens au club qui ont téléphoné à Sampaoli etc… Dites les noms et virez les !, s’exclame l’ancien joueur de l’OM sur le plateau de Football Club de Marseille ce dimanche soir. C’est fini, arrêtons de tourner autour du pot ça me gonfle ça ! Les dirigeants ne sont plus capables de remettre l’équipe à l’endroit, je te le dis ! Aujourd’hui, ils n’ont plus la même image des joueurs. Ils n’ont plus le même respect. On tourne autour de quelque chose, on fuit le conflit… S’il y en a un, il faut le régler, assainir les choses et essayer de les avoir entre les jambes ! Je ne comprends pas moi. S’il y a des choses à dire : dites-le ! Au moins on saura la vérité. Là ça va durer, traîner, ça va laisser une trace noire, on ne sait pas où on va. Le problème c’est que ceux qui sont dans la merde, ce sont tout ceux qui aiment l’OM. Aujourd’hui je m’excuse de me révolter comme ça mais c’est nous qui sommes dans la merde. On a une Europa League, on ne sait pas comment ça va se passer. Cette année, c’est important parce qu’il y a 3 clubs qualifiés en Ligue des Champions… Et ça va être l’année batarde ! Tout ça je l’ai vécu, je sais comment ça peut se passer. Il faut se mettre dans une bulle et c’est tout. Il faut prendre des responsabilités à tous les niveaux. Tu as une mission en étant à l’OM. Il faut sauver le club, le relever. Dire que l’on est forts, que l’on est présents… On s’en fout de ce qu’il se passe à l’extérieur. Nous, on avait pas été aidé par les dirigeants. Il n’y avait plus un dirigeant. Ils sont assez grands quand même ! Ce sont des professionnels, des internationaux… Il faut montrer qu’ils en ont entre les jambes. Ils ne doivent pas être ridicules comme ça ! »