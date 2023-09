Mercato OM : Entraineur, Longoria tente l’option Galtier ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pablo Longoria est aux commandes de l’OM et cherche activement un entraineur pour remplacer Marcelino. Après plusieurs rumeurs, le nom de Galtier est annoncé par RMC.

Christophe Galtier est apprécié par Pablo Longoria depuis longtemps, les deux hommes se parlent et l’OM avait déjà tenté de faire venir l’ancien coach de l’OGC Nice au moment ou il s’est engagé avec le PSG. Selon RMC, « l’OM pense sérieusement à Christophe Galtier pour remplacer Jacques Abardonado. Le club marseillais l’a même déjà contacté ces derniers jours pour lui proposer le poste d’entraineur. Pablo Longoria et Javier Ribalta apprécient son profil, et le personnage a aussi ses partisans en interne, avec quelques anciens Stéphanois dans l’équipe dirigeante de l’OM. » Reste que le natif de Marseille serait hésitant vis à vis de l’accueil des supporters marseillais suite à son passage sur le banc du PSG et son affaire à Nice.

Longoria a proposé le poste à Galtier ? Il hésite ?

Info RMC Sport : L’OM a contacté Christophe Galtier https://t.co/wNv26DgKZU via @RMCsport — Florent Germain (@flogermain) September 25, 2023



Le premier nom sorti est celui du Portugais Jaime Pacheco (Pyramids FC, Égypte). Le Youtubeur Ramadan Hassan expliquait sur son compte Twitter samedi que le coach du Pyramids FC aurait affirmé qu’il souhaitait quitter son club après avoir reçu « une offre officielle » de la part de l’OM. Une information qui manque cruellement de crédibilité…

Autre nom avancé, celui de l’ancien sélectionneur de l’Italie Roberto Donadoni. Selon les informations de Foot Mercato, le coach italien aurait été proposé à Pablo Longoria ces dernières heures. Ce n’est pas la première fois que ça arrive car Donadoni est évoqué lors de chaque mercato. Libre, il doit être régulièrement proposé par ses agents.

Pacheco, Donadoni, Lopetegui, Stéphan… des rumeurs

Le compte Sport Zone estime de son côté que l’OM serait intéressé par Julen Lopetegui. Enfin, le nom du technicien français Julien Stéphan a aussi été évoqué mais pour l’instant toutes ces rumeurs ne semblent pas vraiment solides…