La situation financière de l’OM reste sous pression dans un contexte de crise des droits TV en Ligue 1. Pierre-Emile Højbjerg pourrait de son côté revoir sa position sur un départ hivernal, alors que le replay de Débat Foot Marseille relance la question du joueur à sacrifier.

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille doit composer avec plusieurs contraintes économiques et sportives. Le club reste attendu devant la DNCG à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, tandis que les performances récentes de l’équipe ont relancé les ambitions après cinq victoires consécutives en Ligue 1.

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1. Les droits TV fragilisent encore les finances de l’OM

Dans une enquête publiée le 12 novembre, le quotidien espagnol AS revient sur l’effondrement économique du football français et ses conséquences pour les clubs de Ligue 1. Le journal rappelle que le contrat Mediapro, annoncé en 2018 à environ 1,15 milliard d’euros par saison pour la période 2020-2024, avait été interrompu dès décembre 2020 après l’incapacité du diffuseur à respecter ses engagements financiers. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

L’arrivée d’Amazon puis de DAZN n’a pas permis de retrouver les recettes espérées. Après l’échec de DAZN en 2025, la LFP a lancé Ligue 1+, dont les revenus pour la saison 2026-2027 sont estimés autour de 150 millions d’euros selon Le Monde. L’OM subit cette baisse de visibilité financière alors que Frank McCourt souhaite réduire les pertes du club.

Le dossier CVC pèse également dans cette équation. L’OM aurait reçu 90 millions d’euros dans le cadre de l’accord conclu en 2022 entre la LFP et le fonds d’investissement, en échange de 13 % des revenus commerciaux concernés. Malgré une baisse annoncée de 30 à 35 % de la masse salariale, de nouvelles ventes pourraient être nécessaires dès janvier, avant un nouvel appel d’offres pour les droits audiovisuels dont la date limite est fixée au 3 décembre 2026.

2. Højbjerg désormais ouvert à un départ vers la Juventus ?

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg↗ pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Après avoir refusé Newcastle United durant l’été et semblé vouloir terminer la saison à Marseille, le milieu danois serait désormais ouvert à un transfert vers la Juventus Turin dès le mercato hivernal, selon La Gazzetta dello Sport. Cette information contraste avec celle publiée le 6 novembre par Niccolò Ceccarini dans Tuttomercatoweb, qui présentait alors le joueur comme peu disposé à quitter l’OM en cours de saison. Le 10 novembre, Andrea Losapio indiquait toutefois dans le même média que Højbjerg pouvait être tenté par une expérience en Italie. La Fiorentina surveillerait aussi sa situation, mais aucune proposition ni aucun accord n’ont été annoncés.

La presse italienne évoque une indemnité comprise entre 10 et 15 millions d’euros. La Gazzetta dello Sport avance un montant proche de 15 millions, tandis que Tuttomercatoweb évoque une valorisation autour de 10 millions, voire légèrement inférieure. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Højbjerg fait aussi partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif, ce qui ferait de son départ une opération à la fois sportive et salariale.

3. McCourt, DNCG : quel joueur l’OM pourrait-il sacrifier ?

Le replay de Débat Foot Marseille du 12 novembre place la situation financière de l’OM au centre des discussions. Le programme pose notamment la question suivante : « L’OM doit vendre : à qui la faute ? » La responsabilité de Frank McCourt, le rôle de la DNCG et les décisions à prendre dans l’effectif sont abordés pendant cette émission. Le débat porte également sur les joueurs à conserver en priorité et sur les départs qui seraient les plus difficiles à compenser. La question « Qui sacrifier ? » est directement associée aux choix du mercato hivernal, sans qu’un joueur précis ne soit désigné comme partant dans le replay. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Les échanges s’inscrivent dans un contexte sportif contrasté. Après un début de saison marqué par une place de 17e, l’OM est remonté à la 4e place de Ligue 1 grâce à cinq victoires consécutives, tandis que les ambitions du club — titre, podium ou maintien d’un effectif encore fragile — font également partie des thèmes abordés dans l’émission.