Retrouvez le replay de Débat Foot Marseille du jeudi 12 novembre 2026. McCourt, la DNCG et les choix à faire dans l’effectif sont au programme de cette émission de Football Club de Marseille.

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Le programme annoncé sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille pose une question centrale : « L’OM doit vendre : à qui la faute ? » Dans cette période de trêve internationale, cette émission propose un débat sur les finances du club et les conséquences possibles des choix de mercato.

McCourt et la DNCG au centre des échanges

Quelle responsabilité attribuer à Frank McCourt ? Quelle place la DNCG occupe-t-elle dans les décisions à venir ? Ce sont les interrogations mises en avant au programme de l’émission. Le débat propose de confronter les attentes des supporters aux questions que soulève l’avenir de l’effectif marseillais. Pour prolonger les échanges, retrouvez notre article sur la DNCG et les enjeux du mercato hivernal de l’OM↗.

Quels joueurs faudrait-il conserver en priorité ?

« Qui sacrifier ? » : la question figure aussi dans le titre de l’émission. Quels départs seraient les plus difficiles à compenser ? Comment préserver les équilibres de l’équipe si des ventes devaient intervenir ? Partagez vos choix et vos arguments dans les commentaires de la vidéo, sans confondre les hypothèses discutées avec des transferts actés. Le sujet rejoint les interrogations évoquées dans notre article sur les choix de mercato entre Genesio et McCourt↗.

Retrouvez le replay de Débat Foot Marseille

Le programme de l’émission pose également la question des ambitions marseillaises : titre, podium ou équipe encore trop fragile pour se projeter ? De quoi prolonger la discussion sur la remontée de l’OM avec Genesio↗. Retrouvez le lecteur vidéo en haut de cet article ou regardez le replay sur YouTube↗. Vous pouvez également réagir aux thèmes de l’émission dans les commentaires.