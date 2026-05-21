Daniel Riolo appelle l’OM à « revenir dans le réel » !

L’Olympique de Marseille ne disputera pas la prochaine Ligue des champions, un échec qui continue de faire réagir les observateurs du football français. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a livré une analyse sévère mais lucide de la situation du club marseillais, estimant que l’OM devait désormais revoir ses ambitions à la baisse et retrouver davantage d’humilité.

Daniel Riolo pointe le poids du passé de l’OM

Ce mardi dans « L’After Foot » sur RMC, Daniel Riolo est revenu longuement sur la fin de saison ratée de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen semblait en mesure de décrocher une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions, l’effondrement sportif des dernières semaines a finalement condamné les Marseillais à la Ligue Europa.

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Le journaliste a notamment insisté sur le décalage entre l’histoire du club et sa réalité sportive actuelle. « Il y a un truc qui fait très mal à l’OM : c’est son passé. Le fait de continuer à croire qu’il est ce qu’il n’est plus. Ça a fait mal pendant des années à Saint-Étienne. Évidemment, l’OM ne va pas se casser la figure comme ce qui est arrivé à l’ASSE. Néanmoins il va falloir revenir dans le réel. Ça va devenir cette année un club d’Europa League. Il va falloir arrêter de viser des choses qu’on ne peut plus atteindre. »

Des propos qui traduisent le sentiment d’une occasion manquée pour l’OM, alors que le club avait réussi à retrouver une certaine stabilité sportive ces dernières saisons.

Une occasion perdue pour Marseille

Dans son intervention, Daniel Riolo a également regretté le scénario vécu par les Marseillais après plusieurs mois encourageants. « Dieu sait que l’OM était pourtant en train de construire quelque chose de vraiment pas si mal. Aller en Ligue des champions et être aussi proche d’y retourner une deuxième fois de suite, ça aurait été un évènement auquel on a tous cru jusqu’en février. Personne ne pouvait prévoir que ça allait péter de cette façon. Ils ont fait un pas en arrière alors qu’ils étaient tout près de faire deux pas en avant. On a perdu une occasion en or. »

Cette analyse intervient alors que l’Olympique de Marseille doit désormais préparer une nouvelle saison sans les revenus majeurs de la Ligue des champions. Le futur projet sportif du club, le recrutement estival et les ambitions affichées par la direction seront particulièrement scrutés dans les prochaines semaines autour de l’OM.