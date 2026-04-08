Daniel Riolo conseille à Lens de faire comme Pape Diouf et les “minots” de l’OM face au PSG !

Le report du match entre Lens et le PSG continue de faire réagir. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a vivement critiqué la décision de la LFP, allant jusqu’à conseiller au RC Lens de s’inspirer de l’Olympique de Marseille version Pape Diouf en envoyant une équipe de jeunes face à Paris. Une sortie médiatique qui relance le débat sur l’équité sportive en Ligue 1.

Une référence assumée à l’OM de Pape Diouf

A lire : Mercato OM : trois achats actés, plusieurs départs déjà scellés

Dans l’émission After Foot, Daniel Riolo a explicitement évoqué un précédent marquant de l’histoire de l’Olympique de Marseille. En 2006, sous la présidence de Pape Diouf, le club marseillais avait décidé d’aligner ses “minots” au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, en signe de protestation contre les restrictions imposées aux supporters olympiens.

Reprenant cet exemple, le journaliste a lancé : “A la place de Lens, je fais Pape Diouf 2006. Tu veux te foutre de notre gueule en faisant ça? Je t’envoie La Gaillette. Bollaert est plein et bon courage les gamins!”

Une déclaration qui s’inscrit dans un contexte de forte tension autour du report du match Lens-PSG, initialement prévu dans la course au titre.

Une colère dirigée contre la LFP et le PSG

Daniel Riolo dénonce un manque de considération envers le RC Lens, estimant que cette décision de la Ligue de Football Professionnel a impacté mentalement et sportivement les Sang et Or. “On leur a opposé un mépris monstrueux”, a-t-il affirmé, pointant également les conséquences sur le calendrier lensois. Selon lui, ce report casse la dynamique d’une équipe engagée dans le sprint final de Ligue 1, avec une longue période sans compétition suivie d’un enchaînement de rencontres.

Le journaliste critique aussi l’attitude de certains supporters parisiens et rappelle la performance globale de Lens cette saison, malgré un budget limité.

En filigrane, cette sortie médiatique remet en lumière un épisode fort de l’histoire de l’OM, souvent cité comme symbole de contestation face aux instances. Elle souligne surtout les tensions persistantes autour de la gestion du calendrier et de l’équité entre clubs dans le football français.