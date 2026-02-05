Daniel Riolo : « L’irrégularité, c’est l’ADN de l’OM »

Daniel Riolo a livré une analyse sans détour de l’Olympique de Marseille, mettant en avant ce qu’il considère comme une caractéristique profondément ancrée dans l’histoire récente du club. Selon le journaliste, l’OM se distingue avant tout par son manque de régularité, devenu presque structurel au fil des saisons.

« Sur les dix à vingt dernières années, il n’y a pas de régularité », affirme-t-il, estimant qu’il est difficile de dégager une ligne directrice claire en observant les différentes campagnes marseillaises. Pour Riolo, cette instabilité n’est pas conjoncturelle mais fait partie intégrante de l’identité du club : « L’irrégularité, c’est l’histoire de l’OM. C’est l’ADN de l’OM. »

Il évoque également les conséquences de cet environnement sur la direction actuelle, soulignant que le président de l’OM doit composer en permanence avec cette réalité. “Pablo Longoria vit avec, et ça donne un personnage épuisé…” Riolo conclut en rappelant que la ferveur marseillaise, parfois excessive, n’a rien de nouveau : « Les gens deviennent fous à Marseille, ce n’est pas nouveau. »