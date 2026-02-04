Mercato, Murillo poussé vers la sortie, la Folle célébration, Gouiri réagit sifflé… Les 3 infos OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 4 février dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. et du mercato.

1 – Amir Murillo poussé vers la sortie à l’OM

La situation d’Amir Murillo à l’Olympique de Marseille s’est nettement détériorée ces derniers jours. Selon les informations relayées par Foot Mercato, le défenseur panaméen a été rétrogradé en équipe réserve par Roberto De Zerbi, qui lui reproche des erreurs importantes lors des dernières rencontres ainsi qu’un manque d’envie, pointé publiquement en conférence de presse.

Arrivé à Marseille en août 2023 en provenance d’Anderlecht, Murillo s’était pourtant montré utile. Polyvalent et régulièrement sollicité à différents postes, il n’était pas considéré comme un titulaire indiscutable, mais avait souvent répondu présent. Sa mise à l’écart a surpris une partie des supporters, qui estiment qu’il paie seul les conséquences de la récente débandade européenne.

Absent du groupe contre Rennes, Murillo ne devrait pas non plus être convoqué pour le déplacement face au PSG. En interne, l’OM travaille désormais à lui trouver une porte de sortie, même si les options sont limitées avec la fermeture de nombreux marchés européens.

Quelques championnats restent ouverts, notamment en Turquie, où Besiktas aurait manifesté un intérêt. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur de 29 ans semble avoir acté son départ. Un retournement de situation notable, alors que De Zerbi louait encore ses qualités il y a moins d’un an.

2 – la Folle célébration qui enflamme les réseaux

Battu 3-0 au Vélodrome, Rennes a rapidement compromis sa rencontre face à l’OM après une erreur individuelle dès l’entame. En zone mixte, Quentin Merlin est revenu avec lucidité sur son geste, tout en livrant une analyse précise du jeu marseillais sous Roberto De Zerbi.

Dès la 2e minute de jeu de OM – Rennes, Quentin Merlin a pris un risque dans sa propre moitié de terrain, sanctionné immédiatement par l’ouverture du score marseillaise. Une action qui a marqué le début d’une soirée compliquée pour le club breton, dominé ensuite sur l’ensemble de la rencontre par l’Olympique de Marseille.

OM : De Zerbi annonce la couleur pour le choc face au PSG ! – https://t.co/FlI2knrO4D — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 4, 2026



En zone mixte, le joueur a assumé sa responsabilité sans détour. « Déjà, je m’excuse auprès de mes coéquipiers et des supporters. Prendre un tel risque dans cette zone, ce n’est pas normal. Ça fait partie de mon jeu, mais en revoyant les images, j’aurais dû dégager directement. Je m’en excuse. » Une reconnaissance claire, à la hauteur de l’impact de cette erreur dans un match de Ligue 1 de haut niveau.

Malgré ce coup dur initial, le latéral explique avoir tenté de se remettre immédiatement dans le sens du collectif. « Après, j’ai vite switché : il restait 88 minutes pour réagir. On avait le temps de revenir et de marquer, mais ça n’a pas été fait. »

De Zerbi, une continuité assumée dans le jeu de l’OM

Au-delà de son erreur, Quentin Merlin a également livré un regard technique sur le visage actuel de l’OM, désormais dirigé par Roberto De Zerbi. « J’ai reconnu les circuits de passes qu’on travaillait déjà à l’époque. Le coach De Zerbi a gardé la même ligne de conduite, il n’a pas changé. »

Le joueur a souligné la constance du projet marseillais, fondé sur la possession et le jeu de position. « Je regarde souvent leurs matchs, et leur jeu reste très intéressant. Je reconnais bien l’équipe et sa manière de jouer. » Une analyse qui confirme l’identité claire affichée par l’Olympique de Marseille, capable de sanctionner la moindre approximation adverse, surtout à domicile.

3- Amine Gouiri comprend les sifflets !

L’Olympique de Marseille a signé une victoire nette et sans appel face à Rennes (3-0), un succès important dans un contexte sous tension. Buteur en début de rencontre, Amine Gouiri s’est exprimé après le match, revenant sur la prestation collective, son occasion manquée et la relation avec les supporters.

Une victoire nécessaire pour l’OM

Face à Rennes, l’OM a livré un match sérieux et maîtrisé, conclu par un succès 3-0 sans encaisser de but. Dans un stade Vélodrome attentif au moindre détail après une période compliquée, les Marseillais ont rapidement pris l’avantage grâce à Amine Gouiri, buteur et très actif sur le front de l’attaque.

Après la rencontre, l’attaquant olympien a insisté sur l’importance de cette performance collective : « On a fait un match complet, il fallait se racheter et je pense qu’on l’a fait, on a mis 3 buts, on en a encaissé aucun ». Un discours aligné avec le contenu proposé par l’équipe, plus solide et plus cohérente que lors des dernières sorties.

Occasion manquée, sifflets et lien avec les supporters

Malgré son but, Gouiri a manqué une énorme occasion en première période, ce qui lui a valu quelques sifflets au moment de sa sortie. L’attaquant n’a pas esquivé le sujet : « Les sifflets ? Je sais que c’est à cause de l’occasion ratée… Je dois la mettre au fond ». Une reconnaissance lucide, sans détour.

Incroyable raté de Gouiri ! Qui sort juste apres sous les sifflets… Greenwood avait tout fait 😩 pic.twitter.com/S6nmpRr1H2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 3, 2026



Le joueur est également revenu sur l’échange organisé avec les supporters en début de semaine, dans un contexte marqué par des banderoles et une atmosphère tendue : « Ça nous a fait du bien de parler avec les supporters lundi, c’est bien d’échanger, on doit être proches d’eux ». Avant d’ajouter : « C’est vrai qu’il y a eu des banderoles mais on savait qu’ils allaient pousser ».