Daniel Riolo sans concession après OM–Atalanta !

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille contre l’Atalanta Bergame (0-1) en Ligue des champions, Daniel Riolo a livré une analyse sans détour dans l’After Foot sur RMC. L’éditorialiste s’est dit profondément perplexe face à la prestation marseillaise et a refusé d’entrer dans la polémique autour du penalty non sifflé en faveur de l’OM.

“Premier point, je ne comprends plus, deuxième point, je ne comprends pas, troisième point, je ne comprends rien”, a lancé Daniel Riolo.

“Si on parle d’arbitrage ce soir pour expliquer la performance de l’OM, c’est qu’on ne comprend rien au football. Il faut passer à un autre sport. Si un supporter de l’OM ne me parle pas de la production de l’OM, de ce que fait l’entraîneur, pourquoi les joueurs ne bougent pas, pourquoi il n’y a pas de mouvement dans cette équipe, pourquoi on ne comprend rien à la tactique… Si on ne m’explique pas ça, qu’on ne me parle pas des arbitres.”

Le journaliste a ensuite évoqué l’action du penalty, estimant que les joueurs olympiens avaient fait preuve d’un manque de concentration flagrant sur la séquence menant au but italien.

“Ils ont été tellement mauvais qu’ils ont vu le salut à travers cette action, la possibilité du braquage”, explique-t-il.

“La déception de peut-être s’en sortir par la toute petite fenêtre… Ils se sont arrêtés sur cette action et c’est une faute professionnelle de ne pas continuer l’action, de ne pas faire attention et d’aller prendre le but en contre-attaque qui, au final, est archi mérité pour l’Atalanta pour ce qu’ils avaient fait dans ce match. C’est une victoire incontestable.”

Enfin, Daniel Riolo s’est inquiété de la perte de repères tactiques de l’équipe de Roberto De Zerbi, déjà en difficulté lors des dernières sorties.

“Ça fait trois matchs que je ne comprends pas ce que fait l’OM”, poursuit-il.

“Je l’ai dit contre Angers (2-2) et Auxerre (0-1) mais au-delà des absents et des blessés, pourquoi les joueurs ne courent pas? Pourquoi il n’y a pas une tactique qu’on comprend? Pourquoi il n’y a pas un joueur créatif au milieu de terrain capable de trouver les attaquants? Quelle est la position de Greenwood dans cette équipe? Que fait Aubameyang dans cette équipe? La seule personne que je comprends dans cette équipe, c’est Rulli. C’est le meilleur marseillais semaine après semaine, c’est anormal que ton gardien soit le meilleur. Ce soir (mercredi), il a arrêté un peno. J’espère qu’on va poser la question à De Zerbi: mais qu’est-ce que vous faites? En septembre, après le mercato, je comprenais, tu es dans un process de progrès. Là, tu ne comprends pas ce que doit faire l’équipe avec ses changements incessants. Je ne comprends plus rien à ce qu’il propose.”