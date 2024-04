D’après Riolo, l’OM n’a pas les joueurs pour faire cela…

Daniel Riolo a analysé le jeu de l’OM après leur victoire face à Lens et estime que l’arme principale du club phocéen a toujours été le caractère.

Après la rencontre opposant l’OM au RC Lens, Riolo a évoqué le jeu marseillais dans l’After Foot sur RMC. Il trouve que cette équipe n’est pas construite, n’a pas ce qu’il faut, pour contrôler le match. Cependant, il loue leur force de caractère.

« Cette équipe de toute façon qui ne contrôle pas le jeu, elle n’a pas les joueurs pour le contrôler. Elle est en réaction, elle essaye d’aller vite en transition et elle mise beaucoup sur un homme (Aubameyang) qui est en train de porter finalement la saison. En ce moment, tu as Balerdi derrière avec parfois une petite errance dans le match comme sur l’égalisation de Saïd. Il est un brin en retard mais sur ce qu’il fait par ailleurs il est devenu hyper important dans cette équipe. »

« Donc, t’as lui, Veretout au milieu qui joue pour quatre, et Aubameyang. Et autour les mecs se défoncent. Mais ce n’est pas des gars qui, dans le jeu, t’apportent quelque chose. On va au contact, on prend la balle, on la donne… Si quelqu’un est capable de me décrire la façon qu’à l’OM de jouer… Quand tu vois Brest aujourd’hui c’est beaucoup plus propre, c’est travaillé. »

💬 @DanielRiolo : « Cette équipe de Marseille n’a pas les joueurs pour contrôler le jeu, et je ne suis pas sûr que l’ADN de l’OM soit de gagner avec style. Je pense que les supporters prennent plus de plaisir avec une victoire où les joueurs se défoncent et donnent du caractère. » pic.twitter.com/uiTidyS4pw — After Foot RMC (@AfterRMC) April 28, 2024

« Le caractère est ce qu’il doit principalement faire la différence à Marseille »

« Mais il n’empêche que je suis pas sûr de toute façon qu’historiquement, l’ADN de Marseille soit de donner du style. Les supporters n’en ont rien à cirer. L’ADN de l’OM c’est « je veux du plaisir », « je veux que tu te défonces », « je veux que t’ailles gagner des matchs, « je veux que tu t’arraches ». Je pense que c’est ce qui donne le plus de plaisir aux supporters de l’OM, quand une équipe a de la personnalité comme elle a eu ce soir, en allant à marquer à 5 min de la fin etc. Ce qu’ils veulent avant tout, comme beaucoup de supporters, c’est vraiment de tout donner et d’aller chercher des victoires comme celles-là. Le caractère est ce qu’il doit principalement faire la différence à Marseille. »