Mercato ex OM : Alexis Sanchez a pris une grande décision

L’Olympique de Marseille n’a pas continué l’aventure avec Alexis Sanchez la saison dernière. L’attaquant chilien est retourné à l’Inter Milan mais a déjà pris une grande décision !

Le feuilleton du retour d’Alexis Sanchez relancé dès cet été? C’est fort probable avec l’information que vient de partager Fabrizio Romano ! Selon le journaliste, l’ancien attaquant de l’OM aurait pris la décision de quitter l’Inter Milan à l’issue de la saison. Il n’avait signé que pour une saison dans le club italien et sera donc libre de tout contrat.

🚨🇨🇱 Alexis Sanchez will leave Inter as free agent at the end of the current season as expected, ready to try new chapter in the summer.

Stefano Sensi will also leave Inter on free transfer after #LCFC deal collapsed on January Deadline Day. pic.twitter.com/OpRmh7fkAA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024