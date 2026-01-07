De Zerbi avant PSG–OM : analyse sans détour et message fort avant le Trophée des champions

À la veille du Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, Roberto De Zerbi s’est exprimé ce mercredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est longuement revenu sur la défaite contre Nantes en championnat, tout en se projetant sur le choc à venir face au PSG. Une prise de parole marquée par une analyse directe, sans polémique, et un discours axé sur l’état d’esprit attendu de son équipe.

Le technicien italien a d’abord expliqué les raisons de la contre-performance marseillaise lors du match de reprise, qu’il considère comme l’un des plus simples à décrypter depuis le début de la saison. Il a insisté sur la lucidité du staff et du groupe dans l’analyse de cette rencontre, refusant les interprétations extérieures jugées incomplètes.

« Je crois que le match contre Nantes a été un des plus mauvais, mais aussi des plus facile à comprendre et analyser. Je ne sais pas pourquoi, on en a beaucoup parlé avec les joueurs et on a conclu qu’ils sont arrivés vidés et que tactiquement et techniquement, ça n’allait pas. Donc c’est facile à comprendre. Il ne faut pas tomber dans les polémiques faites par des gens qui n’ont pas toutes les données. »

De Zerbi a ensuite tenu à replacer le débat tactique à sa juste place, rappelant que certains matches se jouent avant tout sur l’intensité et l’engagement. Face au PSG, qu’il qualifie comme la référence actuelle en Europe, l’entraîneur de l’OM assume un discours respectueux mais déterminé, misant sur le courage et la capacité de son équipe à répondre au niveau d’exigence imposé par un tel adversaire.

« Je crois que l’aspect tactique est très important mais contre Nantes on ne perd pas sur la tactique. Il y a des ingrédients à mettre d’abord. Si on ne les met pas, la tactique devient secondaire. Le PSG est l’équipe la plus forte d’Europe. On la respecte comme lors du dernier match qu’on a gagné. On va lutter et jouer avec courage. Il faudra tenir la pression avec calme. Nous avons les qualités pour tenir un match d’un certain niveau. »

À quelques heures d’un rendez-vous majeur de la saison, Roberto De Zerbi a ainsi livré un message clair : lucidité sur les erreurs passées, refus des polémiques et confiance mesurée avant d’affronter un adversaire de très haut niveau. Un discours qui pose le cadre avant un Trophée des champions très attendu.