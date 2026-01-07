Mercato OM : “Si sa mentalité n’est pas bonne et qu’il a fait 10 matchs depuis le début de l’année, Vaz ne vaut pas 25 M€…”

Alors que l’Olympique de Marseille a ouvert la porte à un possible départ de Robinio Vaz, les critiques se multiplient. Sur RMC, le consultant Christophe Dugarry a vivement remis en cause la logique économique et sportive du club, jugeant incohérente la volonté de vendre un jeune attaquant sous contrat jusqu’en 2028.

L’OM prêt à écouter des offres après l’échec des négociations avec Vaz ?

La situation de Robinio Vaz, 18 ans, s’est tendue ces dernières semaines. Selon les informations de L’Équipe, l’OM a échoué à trouver un accord avec son attaquant pour une prolongation de contrat. Le club marseillais proposait de multiplier par six son salaire actuel, estimé à 10 000 euros mensuels, une offre jugée insuffisante par le joueur et son entourage.

Face à ce blocage, les dirigeants olympiens ont ouvert la porte à un transfert dès ce mercato. Toujours selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille a fixé le prix de départ de son jeune talent entre 25 et 30 millions d’euros. Une valorisation élevée, compte tenu du faible temps de jeu récent du joueur et de son manque de statistiques depuis plusieurs mois.

Christophe Dugarry dénonce une incohérence sportive et financière

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas caché son incompréhension. Le champion du monde 1998 a pointé du doigt un discours qu’il juge contradictoire au sein du club : « Tu as des dirigeants qui nous disent que sa mentalité n’est pas bonne, dixit l’entraîneur, mais par contre, il vaut 20-25 M€. Si sa mentalité n’est pas bonne et qu’il a fait 10 matchs depuis le début de l’année, il ne vaut pas 25 M€. Je ne comprends pas la logique de tout ça. »

L’ancien international français estime que l’OM prend un risque en se séparant trop vite d’un joueur formé au club et encore sous contrat pour plusieurs saisons : « Tu préfères vendre un gamin qui te coûte 10 000€ par mois et t’en demande certes un petit peu plus, mais qui est sous contrat jusqu’en 2028. Donc au moins, pendant deux ans et demi, tu peux l’amener à maturité. C’est quand même une aubaine. »

Christophe Dugarry a également comparé ce dossier à certaines pratiques du marché marseillais, souvent critiquées : « C’est toujours mieux que d’aller chercher des mecs qui n’ont pas forcément l’amour du maillot, du club, et tout ce qui va avec, que tu vas payer entre 500 000 et 700 000€ par mois. »

Sur le plan sportif, Robinio Vaz traverse une période plus délicate. L’attaquant n’a plus été décisif sous le maillot de l’Olympique de Marseille depuis le 29 octobre, date à laquelle il avait inscrit un doublé face à Angers. Un élément factuel qui pèse forcément dans l’analyse des dirigeants, jugés les mieux placés pour évaluer le potentiel réel du joueur et la stratégie à adopter.