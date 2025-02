De Zerbi et Benatia travaillent sur la suite, un gros retour face à l’ASSE et l’hommage à Assouly… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi :

Avec Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes

Avant la reception de l’ASSE ce samedi, le coach Roberto De Zerbi a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match. Le technicien italien a été interrogé sur son intégration à l’OM

Roberto De Zerbi a évoqué sa passion pour le football et l’importance de l’environnement. il a précisé qu’il travaillait avec Benatia sur les saisons à venir. « J’ai besoin de sentir une connexion avec l’endroit où je travaille, sinon j’ai du mal à m’exprimer. Travailler sans y mettre le cœur, sans mettre une partie personnelle de moi, ce n’est pas pour moi. J’ai besoin d’un sentiment d’être vraiment proche avec les gens. Je suis venu ici parce que je cherchais un environnement qui me fasse rêver et qui me donne la chair de poule. (…) Quand tu crées une connexion de ce genre, ce n’est plus un travail. Avec Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes. Je veux voir ce que je peux offrir aux personnes qui viennent supporter cette équipe. C’est un des seuls métiers qui te permet de transmettre autant d’émotions à des personnes que tu ne connais pas. »

Rongier de retour, le groupe au complet (excepté Moumbagna)

À moins d’une journée avant le choc contre l’ASSE, l’équipe de l’OM se présente au complet, mis à part Faris Moumbagna, absent de longue date.

Les Olympiens affichent une bonne santé générale, profitant des retours d’Amine Harit et de Geoffrey Kondogbia pour consolider leur effectif avant ce classique décisif du championnat de France. Valentin Rongier, malade la semaine dernière est lui aussi présent…

Lors d’une séance d’entraînement à La Commanderie ce vendredi, l’ambiance était au beau fixe. Le technicien italien, Roberto De Zerbi, a mené sa dernière session de préparation avec dynamisme, organisant un tournoi ludique à trois équipes sur terrain réduit, signe d’une cohésion et d’un esprit combatif renforcés. « Je ne suis pas encore content à 100%, on peut encore être meilleurs. On s’est amélioré sur beaucoup de choses. Sur la ligne défensive, la hauteur de la ligne… On est très courageux et très efficace dans la gestion du ballon. On comprend quand il faut plus jouer dans l’axe ou sur les côtés. On attaque toujours la surface à plusieurs. Le pressing haut est également très important. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer », a-t-il déclaré plus tôt en conférence de presse.

En plus de leur récupération sportive, les Olympiens se montrent revigorés par leurs deux récents succès face à Lyon et Angers, et bénéficient d’une avance confortable de six points sur leur poursuivant, Nice et Monaco. Ces résultats renforcent la confiance collective et la motivation de toute l’équipe en vue d’une confrontation cruciale face aux visiteurs.

Par ailleurs, le club marseillais continue de séduire ses supporters, notamment grâce à l’impact des recrues hivernales Gouiri et Bennacer. Ainsi, en dépit de l’absence de Faris Moumbagna, la formation se présente comme l’une des plus équilibrées et motivées du championnat, prête à défendre ses couleurs dans un duel qui promet d’être riche en émotions. Les supporters attendent avec impatience ce match décisif, espérant une victoire éclatante qui consolidera la suprématie dans la capitale.

Avi Assouly disparait à l’âge de 74 ans

Avi Assouly, figure emblématique du journalisme sportif à Marseille, s’est éteint à 74 ans. Ancien commentateur de l’OM et voix marquante sur OMTV et France Bleu, il fut également député des Bouches-du-Rhône. Passionné et engagé, il débuta sa carrière sur les terrains de football en D2 avant de se consacrer pleinement à la presse. Survivant de l’accident tragique de Furiani en 1992, il avait failli perdre la vie, mais sa détermination lui permit de rebondir et de couvrir avec ferveur les exploits du club phocéen.

Durant ses nombreuses années de service, Avi Assouly a captivé les supporters par ses analyses pointues et ses commentaires passionnés. Présent dans les tribunes du Vélodrome et lors des conférences de presse, il incarna l’authenticité du monde sportif marseillais. Après sa retraite, il s’est lancé en politique, représentant fièrement sa région en tant que député.

« Incroyable journaliste sportif, passionné, voix de l’OM reconnaissable entre mille, Avi Assouly s’est éteint ce matin », avait affirmé Benoit Payant sur X. Sa célèbre tirade, « Ils nous font douter ces Tchèques », demeure gravée dans la mémoire collective. Le départ de ce professionnel hors pair laisse un vide, mais son héritage continuera d’inspirer les générations de supporters.