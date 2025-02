OM : « Tu entends ton nom scandé à Marseille, c’est quelque chose d’incroyable »

Dans une récente interview accordée à FootMercato, le jeune attaquant Bilal Nadir a livré des confidences émouvantes sur son parcours et sur la passion qui anime le OM. Ce récit personnel trouve un écho particulier dans l’ambiance légendaire du Vélodrome, véritable théâtre des exploits en Ligue 1.

Nadir revient sur sa blessure au genou : « Quand on regarde en arrière, j’étais blessé il y a un an et se dire qu’un an plus tard, j’ai marqué au Vélodrome contre Le Havre pour ma première titularisation en Ligue 1… » Cette première partie de la déclaration témoigne de la résilience du joueur, capable de transformer l’adversité en moteur de réussite. Son retour sur le terrain, marqué par un moment décisif, illustre parfaitement le dépassement de soi dans un contexte de compétition intense. « T’entends ton nom scandé à Marseille, c’est quelque chose d’incroyable. Forcément, dans ma tête, je n’y croyais pas. C’est un bonheur, c’est un kiffe qui restera gravé dans ma mémoire à jamais. »

Un premier but avec l’OM au Vélodrome, c’est quelque chose que l’on n’oublie pas

🚨Excl #TeamOM 🔵⚪️ La première interview média de la carrière du milieu 🇲🇦de l’OM Bilal Nadir, c’est sur @footmercato, morceaux choisis : 🗣️«Quand on comprend la philosophie du coach de Zerbi, après, ça devient plus simple, même si ça paraît compliqué» 🗣️«jouer à l’Olympique… https://t.co/ZAALUpGAwm pic.twitter.com/QsscRy6PSf — Sébastien Denis (@sebnonda) February 13, 2025

Ici, Bilal Nadir exprime l’émotion brute ressentie en entendant son nom résonner dans les tribunes de Marseille. L’accueil chaleureux des supporters et l’atmosphère électrique du Vélodrome transforment chaque rencontre en une fête collective, renforçant le lien indéfectible entre le club et ses fans. « Un premier but avec l’OM au Vélodrome, c’est quelque chose qu’on n’oublie pas. (…) on connaît tous la ferveur qu’il y a à Marseille. C’est un club historique. C’est une ville qui a un lien fort avec le foot, qui a besoin de cette chaleur-là pour vivre. On le ressent au Vélodrome et pas que. C’est aussi le cas à l’extérieur. Quand ça marche comme ça, c’est kiffant. Forcément, le soutien des supporters est fondamental. »

L’interview survient dans une période charnière pour le club, alors que l’OM se prépare à relever de nouveaux défis en Ligue 1. Le parcours de Bilal Nadir incarne l’esprit combatif et la passion qui animent Marseille, rappelant à tous que la persévérance, associée au soutien inconditionnel des supporters, constitue la clé de voûte de toute réussite sportive. Ce récit, aussi inspirant qu’émouvant, est une véritable ode à l’esprit collectif et à la force du rêve footballistique.