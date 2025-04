De Zerbi, Garcia et quel onze face à Brest… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, voici les 3 infos OM du jour !

La conf de De Zerbi en 5 points !

Avant la réception de Brest, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse pendant une vingtaine de minutes. L’entraîneur de l’OM est revenu sur le stage à Rome, l’état de forme de son équipe, et les objectifs de cette fin de saison.

1. Le stage à Rome, entre travail et émotion

De Zerbi a insisté sur l’importance du stage pour renforcer la cohésion : “On a travaillé. On a passé un peu plus de temps ensemble, il n’y a pas de secret, je me sens bien à Marseille. Compte tenu de l’importance de l’enjeu, c’est ce que je voulais faire du point de vue de la gestion du groupe et de la routine quotidienne. On a décidé de faire ce choix. On l’a fait pour le bien de l’OM.”

Le coach lombard s’est également exprimé sur son ressenti d’avoir été à Rome la semaine du décès du pape : “Cela a été une émotion très grande même si je ne suis pas pratiquant. Ce qu’il a fait dans sa vie, j’en ai parlé aux joueurs. On est allé amener une couronne de fleurs avec quelques joueurs.”

2. Un OM en meilleur état physique, potentiel retour de Balerdi…

L’entraîneur se dit satisfait du retour en forme général, même s’il rappelle que des périodes difficiles sont normales sur dix mois : “Au niveau physique, tout le monde est revenu, quand on voit Greenwood quand il est entré en jeu… Sur 10 mois, c’est normal qu’il y ait une baisse, on a eu des joueurs blessés. Ce ne sont pas des excuses. Il faut prendre des décisions au bon moment. (…) (Balerdi) Il n’a pas fait tout le travail avec nous, je n’ai pas encore décidé. Il a dit qu’il était disponible. On verra s’il jouera demain.

3. Le cas Jonathan Rowe

De Zerbi a évoqué les difficultés de Rowe tout en rappelant son grand talent : “Jonathan a fait un très bon début de saison, après il a payé les problèmes de l’équipe. Il s’est un peu perdu en route sur le terrain. Il a retrouvé du temps de jeu, il peut même jouer avant-centre. C’est un joueur talentueux, mais il faut l’accompagner. Je me suis parfois trompé en ne l’alignant pas.”

4. Une match difficile pour le sprint final

Le coach lombard a évoqué l’adversité brestoise et la volonté de ses joueurs d’aller en Ligue des Champions : “C’est une équipe forte avec un avant-centre fort Ajorque. On veut rester à la 2e place du classement (…) Ce sont tous de bons gars. Quand les choses sortent, ce n’est pas de mauvaise foi. On veut jouer la Ligue des champions mais on a des limites, moi le premier.”

5. Les rumeurs de mauvaise ambiance à la Commanderie

L’ancien de Brighton a également évoqué les rumeurs de tensions à la Commanderie et la possibilité de retourner à Rome la semaine prochaine : “C’est l’OM ! Je le savais avant et c’est pour ça que j’ai choisi de venir ici. Chacun doit être libre de faire ce qu’il veut, je fais ce qui est juste pour l’équipe selon moi. On a toujours essayé de faire les choses pour le bien de l’OM. Après les polémiques, je les laisse aux autres (…) On verra (retour à Rome la semaine prochaine), pour l’instant, il n’y a que Brest qui m’intéresse.”

Quel onze face à Brest ?

La large victoire de la semaine passée face au MHSC (5-1) a fait du bien au moral des hommes de Roberto De Zerbi. Un gros succès qu’il va falloir confirmer avec la réception du Stade Brestois ce dimanche au Stade Vélodrome. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match décisif du sprint final ?

Pour ce match face à Brest, Roberto De Zerbi pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Si Leonardo Balerdi ne sera certainement pas à 100 % de ses capacités, il a tout de même participé aux entrainements de la semaine et postule donc pour une place dans le groupe. Malgré ses quelques minutes avec la “Pro 2” le week-end dernier, Luiz Felipe devrait lui être encore trop juste.

Cornelius ou Kondogbia dans l’axe central ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois, si elle est reconduite, sera probablement composée de Kondogbia (ou Cornelius), Murillo et peut-être de Ulysses Garcia dans l’axe. Quentin Merlin devrait occuper le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait faire de même de l’autre côté. Rongier pourrait accompagner Hojbjerg tandis que Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Gouiri devrait enchainer une nouvelle titularisation.

Le onze de l’OM probable face au Stade Brestois :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Kondogbia (ou Cornelius), Garcia, Merlin – Henrique (ou Dedic) – Rongier (ou Bennacer), Hojbjerg – Rabiot – Greenwood, Gouiri

La conf de Garcia en 5 points !

À la veille de la réception de Brest, Ulisses Garcia s’est présenté en conférence de presse. Le défenseur de l’OM est revenu sur son expérience du stage à Rome, son nouveau rôle et les enjeux de cette fin de saison serrée.

1. Un groupe soudé et confiant

Après le stage à Rome, Garcia a mis en avant la cohésion retrouvée : “On était tout le temps ensemble, ça créé une cohésion de groupe (…) on a très bien travaillé avec le coach cette semaine, on va faire le maximum pour atteindre les objectifs.“.

2. Un sprint final qui se jouera au mental

L’international suisse a évoquer que la fin de saison sera une affaire de caractère tout en mettant l’accent sur l’aspect défensif : “Cela va se jouer au mental, sur l’envie. Toutes les équipes veulent se qualifier. La différence de buts ? Oui, on met l’accent sur l’aspect défensif. Cela fait plusieurs semaines que le classement est serré. On a notre destin en main.” (…) “On se sent très bien, on va jouer à la maison. La victoire la semaine dernière nous a donné de la confiance et de la sérénité.”

3. Un retour personnel positif et constructif

L’ancien des Young Boys est revenu sur son passage compliqué en début de saison et son nouveau rôle plus offensif : “Cela a été difficile avec le loft et des temps de jeu plus faibles cette saison mais je suis quelqu’un de positif mais maintenant je me sens très bien, je suis content d’avoir du temps de jeu lors des deux derniers matchs.(…) En partant de derrière je lis plus facilement le jeu. Des automatismes se créent.”

4. Un public marseillais déterminant



Le défenseur n’a pas manqué de saluer le soutien et l’importance des supporters : “On a vraiment de la chance d’être encouragé par ce public incroyable. Mon message c’est : Encouragez nous jusqu’à la fin de la saison !, On a vraiment de la chance d’être dans l’un des plus beaux stades d’Europe avec ces supporters.”

5. Un esprit de compétition sain dans le groupe



L’ancien du Werder s’est également exprimé concernant l’arrivée de concurrents comme Dedić au mois de janvier : “Cela n’a pas été un moment difficile, on sait qu’il y a de la concurrence dans un club comme l’OM.”

Au cours d’un échange d’une quinzaine de minutes, le binational, Suisse et Portugais, a donc évoqué son retour en forme, la cohésion du groupe, l’importance du mental, le soutien des supporters et sa détermination pour le sprint final.

