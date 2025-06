De Zerbi (OM) : “Cette ville correspond à mon tempérament !”

Arrivé à l’été 2024 pour initier un projet de trois ans aux côtés de Pablo Longoria et Medhi Benatia, Roberto De Zerbi a parfaitement réussit sa première saison sur le banc de l’Olympique de Marseille. Malgré des hauts et des bas, le technicien italien a en effet atteint l’objectif principal du club : Se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Une réussite sportive, mais aussi humaine, tant son discours semble coller à l’ADN marseillais…

Une ville excessive, tranchée, fière de ses convictions : Marseille, selon De Zerbi, c’est une philosophie autant qu’un décor. Et cette lecture brutale mais sincère éclaire sa première saison réussie…

“J’imaginais Marseille exactement comme je l’ai vécue !”

Dans le livre Le football selon Roberto De Zerbi de Salim Lamrani, à paraître le 25 juin, l’entraîneur italien a livré une déclaration qui en dit long sur son attachement à l’OM et à son environnement :

« J’imaginais Marseille exactement comme je l’ai vécue : Une ville excessive, radicale, tranchée, qui sait de quel côté de la barricade elle se trouve, qui choisit son camp, qui refuse la neutralité, qui dit ce qu’elle pense, qui n’accep te pas les injustices, qui sait dire non, et qui refuse de se soumettre. Elle correspond bien à mon tempérament et à mon histoire personnelle »

Un portrait fort qui semble aussi décrire son propre caractère. Il est évident que cette proximité émotionnelle avec l’âme marseillaise a certainement permis à De Zerbi d’imprimer sa méthode, d’embarquer un vestiaire et de renouer avec les ambitions européennes d’un club en quête de stabilité. Si le projet n’en est qu’à ses débuts, les fondations sont déjà solides et promettent le meilleur pour l’avenir…

Dans un contexte où l’identité pèse autant que les résultats, De Zerbi a su rallumer une flamme que peu d’entraîneurs avant lui étaient parvenus à faire vibrer. Et à l’aube d’une saison de Ligue des champions, cette connexion entre un coach et sa ville pourrait bien être l’un des atouts majeurs de l’OM…

