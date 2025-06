OM : C’est confirmé pour Jonathan Rowe !

Arrivé à l’OM l’été dernier, Jonthan Rowe aura connu une saison en dents de scie, bien qu’il aura marqué les esprits par quelques fulgurances. Mais c’est une bonne nouvelle qui vient de tomber pour l’anglais, sélectionné pour participer à l’Euro Espoir avec son pays.

Le mercato de l’été dernier aura permis à l’OM de se renforcer sur plusieurs points, accueillant dans son effectif des joueurs talentueux qui auront permis à l’OM de passer un premier cap. Parmi les joueurs ayant débarqué sur la Canebière, certains auront eu un peu plus de mal à se tailler une place de titulaire indiscutable, bien qu’ils auront montré de jolies choses.

Parmi eux, Joanthan Rowe, l’ailier anglais de 22 ans qui sera monté en puissance en début de saison, avant de moins apparaître en fin d’exercice. Cela ne signifie pas pour autant qu’il aura été mauvais, loin de là. Il aura surtout été victime du changement de système de De Zerbi et de la place qu’à occupé Luis Henrique au sein du club cette saison. Cependant, cela aura quand même suffi pour qu’une bonne nouvelle tombe pour lui, vendredi.

A lire aussi : Mercato OM : Le prix élevé demandé par Lens pour Medina !

𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗥𝗼𝘄𝗲 has been called up for England for the upcoming #U21Euro. 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘀 𝗝𝗼𝗻𝗻𝘆 👏🌟 https://t.co/b9nCaKCf3u pic.twitter.com/nldEWB5Ltv

— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) June 6, 2025