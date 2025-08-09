Le Losc vise un olympien, un minot prometteur quitte le club, Rennes vise Rowe… le les 3 infos mercato OM du 9 out 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 9 aout 2025 dans l’actualité du mercato olympien.

1 – Mercato OM : Jonathan Rowe dans le viseur du Stade Rennais

Après une saison en demi-teinte à l’Olympique de Marseille, Jonathan Rowe attire l’attention de plusieurs clubs, en France comme à l’étranger. Rennes pourrait tenter sa chance d’ici la fin du mercato.

Après une première saison mitigée à l’OM (30 matchs, 3 buts, 4 passes décisives), Jonathan Rowe pourrait déjà quitter le club. Arrivé l’été dernier pour 14,5 M€, l’ailier anglais de 22 ans a brillé cet été en remportant l’Euro Espoirs avec l’Angleterre, inscrivant le but décisif en finale contre l’Allemagne. Malgré cette dynamique, l’arrivée record d’Igor Paixao fragilise sa place dans l’effectif marseillais.

L’OM, conscient de sa valeur marchande, ne le retiendra pas à tout prix. Plusieurs clubs étrangers, comme l’Atalanta, la Roma, Fenerbahçe, Besiktas ou encore des formations de Premier League, suivent sa situation. En Ligue 1, le Stade Rennais s’intéresse aussi à son profil, après avoir déjà recruté Frankowski, Rongier et Merlin. L’intérêt reste toutefois préliminaire, mais les prochains jours pourraient être décisifs.

2- Jeffrey de Lange dans le viseur du LOSC

MERCATO OM – Un an après son arrivée à Marseille, le gardien néerlandais Jeffrey de Lange pourrait déjà faire ses valises. Cantonné à un rôle de doublure, il est désormais dans le viseur du LOSC, qui cherche un remplaçant à Lucas Chevalier, parti au PSG.

Recruté l’été dernier en provenance de Go Ahead Eagles, De Lange a connu une première saison discrète à l’OM. Derrière Geronimo Rulli dans la hiérarchie, il n’a disputé que deux matchs officiels, tous en Coupe de France, face à Saint-Étienne et… Lille. Sans perspective de temps de jeu en Ligue 1, un transfert cet été devient une option sérieuse.

Le LOSC, qui a vendu Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain pour 40 M€ (hors bonus), cherche activement son nouveau gardien titulaire. De Lange fait partie des cibles étudiées, aux côtés de deux autres profils. L’OM, de son côté, demanderait 6 M€ pour laisser partir son joueur.

Les discussions autour du portier néerlandais pourraient aussi servir de tremplin à un autre dossier : Edon Zhegrova. L’ailier du LOSC plaît à l’OM depuis plusieurs semaines, et des négociations déjà ouvertes pourraient faciliter les échanges, même si chaque transfert resterait indépendant.

3- Gaël Lafont quitte l’OM

Gaël Lafont, milieu prometteur de 19 ans formé à l’OM, va rejoindre gratuitement le Genoa. Un transfert qui illustre la politique marseillaise d’ouverture pour ses jeunes.

L’Olympique de Marseille poursuit son été mouvementé, mais cette fois-ci, c’est du côté de la formation que les choses bougent. Selon Sky Sport Italia, Gaël Lafont, milieu de terrain de 19 ans issu du centre de formation phocéen, s’apprête à s’engager avec le Genoa, 13e de Serie A la saison dernière, dirigé par Patrick Vieira.

Le transfert s’effectuera sans indemnité, mais l’OM a pris soin d’intégrer un pourcentage à la revente, garantissant ainsi un retour financier en cas de future transaction.

Né en 2006, Lafont était considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs de la génération actuelle à la Commanderie. S’il n’a pas encore porté le maillot olympien en équipe première, il s’était imposé comme un élément régulier des équipes de jeunes, avec une marge de progression intéressante.

Ce départ s’inscrit dans la stratégie de l’OM de ne pas bloquer ses espoirs lorsque des opportunités sérieuses se présentent à l’étranger. Pour Lafont, ce transfert représente une occasion unique de lancer sa carrière professionnelle en Serie A, dans un championnat reconnu pour sa rigueur tactique et ses exigences physiques.

