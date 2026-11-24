La défaite de l’OM contre Le Mans a remis la fragilité défensive marseillaise au premier plan. Dans le même temps, une éventuelle vente d’Igor Paixão et la situation de Ziyad Baha pourraient influencer les prochaines décisions du club.

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Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a perdu contre Le Mans (2-3), dimanche 22 novembre au Vélodrome. Menant 2-0 à la pause, l’équipe de Bruno Genesio a encaissé trois buts dans les vingt dernières minutes, confirmant les difficultés observées depuis le début de la saison. Le mercato hivernal pourrait donc prendre une importance particulière pour un effectif confronté à des limites sportives et financières.

1. L’OM doit renforcer sa défense après le naufrage contre Le Mans

Selon les éléments attribués à La Provence, un défenseur central figure parmi les trois priorités de Grégory Lorenzi pour le mercato hivernal, avec un milieu box-to-box et un avant-centre. La nécessité d’agir dans l’axe a été renforcée par les chiffres du match contre Le Mans : 3,94 expected goals concédés, 18 tirs subis et neuf tentatives cadrées. Sur l’ensemble de la Ligue 1, l’OM concède en moyenne 2,40 xG par rencontre, un total présenté comme le deuxième plus élevé parmi les équipes des cinq grands championnats européens, derrière Augsbourg. La blessure de longue durée de Derek Cornelius réduit aussi les possibilités de rotation, alors que Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley disposent de peu de solutions comparables derrière eux. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Le profil recherché devra correspondre au système de Bruno Genesio, basé notamment sur un pressing haut. L’OM aurait besoin d’un joueur capable de défendre les espaces laissés dans le dos de la première ligne, de gérer les appels en profondeur, de gagner ses duels et de relancer sous pression. Dans un entretien accordé à l’AFP, Jeffrey de Lange résumait l’exposition liée à ce choix tactique :

« On aime presser et on laisse donc des espaces, que le gardien doit couvrir. »

Le passage de l’OM devant la DNCG, prévu début décembre, pourrait toutefois limiter les possibilités de Lorenzi. Marseille privilégierait des joueurs connaissant déjà la Ligue 1 et susceptibles d’arriver en prêt, tandis que les difficultés collectives de coordination du pressing et les pertes de balle ne seraient pas résolues par le seul recrutement d’un défenseur.

2. Une vente d’Igor Paixão à 30 M€ ne garantirait pas une grosse plus-value

RMC Sport indique qu’une offre proche de 30 millions d’euros pourrait désormais être étudiée pour Igor Paixão, alors que l’OM avait retenu son ailier brésilien durant l’été. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de prestations irrégulières et de contraintes financières, mais le montant affiché ne correspondrait pas au bénéfice comptable réellement enregistré par le club. Recruté à l’été 2025 en provenance du Feyenoord Rotterdam pour environ 30 millions d’euros fixes, auxquels pouvaient s’ajouter 5 millions de bonus, Paixão a signé jusqu’en juin 2030. En amortissant la part fixe sur cinq ans, sa valeur nette comptable théorique serait proche de 21 millions d’euros en janvier 2027. Une vente à 30 millions représenterait donc une plus-value estimée à environ 9 millions, hors bonus, frais et ajustements. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Le règlement de l’opération pourrait également être échelonné, ce qui distinguerait la trésorerie encaissée du résultat comptable. Par ailleurs, une clause de revente attribuée à Feyenoord prévoirait 10 % de la plus-value, et non 30 % du montant total, même si les modalités précises de l’accord ne sont pas publiques. Sur le plan sportif, un départ affaiblirait le secteur offensif de Bruno Genesio après celui de Mason Greenwood. L’ailier brésilien conserve un profil de percussion difficile à remplacer à moindre coût, malgré une moyenne de 4,82/10 dans les évaluations de La Provence mentionnées dans le dossier.

3. Ziyad Baha se signale au Mondial U17, l’OM prépare son avenir

AfricaFoot rapporte que l’OM préparerait une nouvelle proposition contractuelle pour Ziyad Baha, avec des conditions financières améliorées. À 16 ans, l’attaquant marseillais vient de se mettre en évidence avec le Maroc lors de la Coupe du monde U17 au Qatar, ce qui renforce son exposition internationale. Face aux Fidji, Baha a inscrit deux buts en six minutes, aux 49e et 55e minutes, dont un penalty. Le Maroc s’est imposé 6-0 et le jeune Olympien a été désigné homme du match par la commission technique de la FIFA. Contre la Chine, il a ensuite obtenu puis transformé un penalty à la 64e minute dans une rencontre conclue sur le score de 2-2. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Aucun accord concernant son nouveau contrat n’a encore été annoncé, pas plus qu’une promotion officielle en équipe première. Bruno Genesio a déjà observé plusieurs jeunes attaquants, dont Antoine Valero et Milan Leccese, tout en rappelant que les joueurs du centre de formation devaient être préparés avant d’être exposés au niveau professionnel. Les performances de Baha avec le Maroc constituent une nouvelle étape dans sa progression.