Ziyad Baha commence à faire parler de lui au-delà de Marseille. Auteur d’un doublé avec le Maroc face aux Fidji (6-0) lors de la Coupe du monde U17, le jeune attaquant olympien a été désigné homme du match. Une performance qui donne encore davantage de relief aux informations d’AfricaFoot sur la volonté de l’OM de lui proposer un nouveau contrat. Mais à quand ses premiers pas avec Bruno Genesio ?

À seulement 16 ans, Ziyad Baha poursuit sa progression. Le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille s’est particulièrement illustré vendredi 20 novembre, lors de l’entrée en lice du Maroc dans la Coupe du monde U17 organisée au Qatar.

Une prestation remarquée qui intervient alors que les dirigeants marseillais chercheraient à sécuriser son avenir.

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Deux buts en six minutes et une distinction de la FIFA

Face aux Fidji, Baha a inscrit deux buts en seulement six minutes. Le premier à la 49e minute, avant de transformer un penalty à la 55e.

Le Maroc s’est largement imposé (6-0), lançant idéalement son tournoi.

Au-delà de ses deux réalisations, l’attaquant marseillais a été désigné homme du match par la commission technique de la FIFA, une distinction confirmée par la Fédération royale marocaine de football.

Une nouvelle exposition pour un joueur qui suscite déjà des attentes au sein du centre de formation olympien. Face à la Chine hier, Ziad Baha a obtenu un penalty après un contact près du but chinois. L’attaquant l’a transformé à la 64e minute, réduisant l’écart et redonnant espoir aux Lionceaux de l’Atlas qui terminera le match sur le score de 2-2.

Selon AfricaFoot, l’OM préparerait justement une nouvelle proposition contractuelle, assortie de conditions financières améliorées, afin d’anticiper d’éventuelles sollicitations européennes.

Cette démarche, déjà évoquée dans notre précédent article consacré à l’avenir de Ziyad Baha↗, n’a toutefois pas encore débouché sur un accord annoncé.

Baha peut-il se rapprocher du groupe professionnel ?

La question de son intégration à l’équipe première pourrait progressivement se poser si ses performances se confirment.

Avec un effectif professionnel limité, Bruno Genesio a déjà été amené à observer plusieurs jeunes attaquants du centre de formation, notamment Antoine Valero et Milan Leccese.

Mais l’entraîneur marseillais a régulièrement insisté sur la nécessité de ne pas brûler les étapes.

Interrogé fin octobre sur les attentes entourant les jeunes joueurs, il avait notamment expliqué :

« Antoine est un joueur qui a de la qualité. Mais j’ai aussi des références derrière moi sur les jeunes et sur ce qu’il faut. C’est par rapport à ça si je décide qu’un joueur est prêt ou pas. »

Un discours que nous avions détaillé dans notre article sur les critères de Genesio pour lancer les jeunes de l’OM↗.

Le technicien avait également rappelé l’importance de préparer les jeunes avant de les exposer au niveau professionnel↗.

Pour Baha, aucune promotion en équipe première n’est actuellement annoncée. Son doublé contre les Fidji constitue néanmoins une étape supplémentaire dans sa progression et renforce sa visibilité à l’international.

L’enjeu pour Marseille est désormais double : conserver ce jeune talent et lui permettre de poursuivre son développement. À 16 ans, Baha a encore du chemin à parcourir, mais ses performances avec le Maroc pourraient progressivement attirer l’attention de Bruno Genesio.