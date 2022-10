Dégringolade au classement mais déclarations rassurantes de Tudor et Haise… Les 3 Infos OM du jour !

Les 3 infos OM, c’est tous les soirs sur FCM ! Au programme ce dimanche, la dégringolade de l’OM au classement et les déclarations rassurantes sur le jeu marseillais d’Igor Tudor et Franck Haise.

Ligue 1 : Dégringolade au classement confirmée pour l’OM… en attendant pire ?

Avec sa troisième défaite consécutive en Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise indéniablement la mauvaise opération du weekend. Ils tombent déjà du podium… avant de sortir du top 5 ?

En s’imposant au Vélodrome hier soir, les Lensois ont pris quatre points d’avance sur leur adversaire du soir. Lorient n’a pu faire mieux que match nul à Troyes (2-2) mais prend tout de même un point supplémentaire d’avance sur les Olympiens (27 points comme les Sang et Or).

Ce dimanche, le Stade Rennais de Génésio et Mandanda est allé s’imposer dans les dernières minutes de jeu à Angers, deux buts à un. Grâce à ce penalty de Lovro Majer à la 94′, les Bretons passent devant les Marseillais au classement et s’emparent de la quatrième place.

Une dernière équipe peut encore passer devant les hommes de Tudor ce weekend, il s’agit de l’AS Monaco. S »ils s’imposent à Lille en clôture de cette douzième journée de championnat, ils compteront 24 points. L’OM chuterait alors à la sixième place…

LES RÉSULTATS

Vendredi 21 octobre

Ajaccio 0 – 3 PSG

Samedi 22 octobre

Montpellier 1 – 2 Lyon

Marseille 0 – 1 Lens

Dimanche 23 octobre

Angers 1 – 2 Rennes

Toulouse 2 – 2 Strasbourg

Clermont 1 – 3 Brest

Reims 2 – 1 Auxerre

Troyes 2 – 2 Lorient

Nice 1 – 1 Nantes

Lille 20h45 Monaco

LE CLASSEMENT PROVISOIRE

1 Paris Saint-Germain 32 12 10 2 0 32 5 27 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Lens 27 12 8 3 1 19 8 11 3 Lorient 27 12 8 3 1 23 16 7 4 Rennes 24 12 7 3 2 25 12 13 5 Marseille 23 12 7 2 3 20 9 11 6 Monaco 21 11 6 3 2 20 14 6 7 Lille 19 11 6 1 4 21 18 3 8 Lyon 17 12 5 2 5 21 16 5 9 Clermont 17 12 5 2 5 16 19 -3 10 Toulouse 16 12 4 4 4 19 20 -1 11 Troyes 13 12 3 4 5 21 24 -3 12 Nice 13 12 3 4 5 11 15 -4 13 Montpellier 12 12 4 0 8 22 24 -2 14 Reims 12 12 2 6 4 14 20 -6 15 Nantes 11 12 2 5 5 14 20 -6 16 Strasbourg 9 12 1 6 5 12 19 -7 17 Brest 9 12 2 3 7 14 26 -12 18 Auxerre 9 12 2 3 7 12 25 -13 19 Ajaccio 8 12 2 2 8 8 19 -11 20 Angers 8 12 2 2 8 14 29 -15

« Reproduire le même jeu », « Fier de l’équipe ! », le message très surprenant (et positif) de Tudor après la défaite contre Lens (0-1) !

L’Olympique de Marseille s’est malheureusement incliné un but à zéro hier soir à domicile face au RC Lens. L’entraîneur olympien s’est cependant montré fier de ses joueurs et ce qu’ils ont produit…

En conférence de presse d’après-match, Igor Tudor est apparu très déterminé et s’est voulu encourageant pour ses joueurs.

C’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur match de la saison

« Parfois, le foot est injuste et ça a été le cas ce soir. L’équipe m’a beaucoup plu. Si une équipe méritait de gagner, je pense que c’était la nôtre. J’ai dit aux garçons de ne pas être tristes, je suis fier d’eux. C’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur match de la saison. Je suis fier du match qu’a fait l’équipe, maintenant il faut relever la tête et aller de l’avant. Je signerai ce soir pour reproduire le même jeu. On gagnerait tous les dimanches si on jouait comme ça à chaque fois. Tout ce que l’on a fait ce soir est à refaire, c’est un point de départ pour avancer. On a un match dans quatre jours. Une question de réussite ? Je ne me rappelle pas de match qu’on ait gagné sans l’avoir mérité. Je ne pense pas que ce soir (hier), ce soit de la chance ou de la malchance. L’entrée de Gueye ? Il a fait un gros match. Comme Lens jouait en 3-5-2, il n’y avait vraiment besoin que de deux défenseurs et au final, il jouait presque plus haut, presque comme un milieu de terrain. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse

Haise après OM- Lens (0-1) élogieux envers l’équipe de Tudor !

Franck Haise, l’entraîneur artésien, n’a cependant pas cherché à minimiser la performance de l’Olympique de Marseille…

En effet, Haise a reconnu que son équipe avait été mis en difficulté par celle de Tudor, surtout en première période. Il a d’ailleurs salué le travail du technicien croate depuis son arrivée à Marseille…

Je suis d’accord avec Igor Tudor sur l’analyse du match de Marseille, ils vont en gagner beaucoup s’ils jouent comme cela, c’est une évidence

« Marseille a fait un très, très bon match, surtout une très grosse première période. Les Marseillais nous mettaient sous pression, ils défendaient en avançant. La première mi-temps était largement en leur faveur, mais c’était positif de rentrer aux vestiaires sans avoir pris de but, en étant restés solides. Et il a fallu faire bien mieux en seconde période ensuite. On a réussi à défendre en avançant. On a posé des problèmes à l’adversaire même s’ils ont été toujours dangereux. Mais c’était plus équilibré, on a mieux tenu le ballon. On n’a pas fait un hold-up non plus, on a eu des occasions. Un hold-up, c’est quand tu gagnes sur une seule frappe cadrée, que tu joues à 10 contre 11. Mais je suis d’accord avec Igor Tudor sur l’analyse du match de Marseille, ils vont en gagner beaucoup s’ils jouent comme cela, c’est une évidence. On a battu une grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. On n’est pas dans la même cour, les joueurs se sont mis au niveau et je les félicite pour cela. Je ne sais pas si c’est plus plaisant de préparer ce genre de matchs parce que c’est dur. (rires) Non mais c’était top parce qu’on a vu deux équipes qui voulaient se rendre coup pour coup, dans le bon sens du terme. Je regarde Marseille depuis le début de saison, je l’ai dit avant le match et j’aurai dit la même chose si on avait perdu, je trouve que ce que Igor Tudor fait avec l’OM que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, c’est très bien. Ça me parle. C’est en tout cas plus plaisant pour tout le monde et notamment pour le spectacle. » Franck Haise – Source : Conférence de presse

