Déjà 7 absents (et pas des moindres) pour le RC Lens face à l’OM !

Le RC Lens devra composer avec de nombreuses absences pour son déplacement au Vélodrome face à l’OM lors de la 25e journée de Ligue 1. Si le club phocéen a déjà eu son lot de mauvaises nouvelles avec les sanctions de la commission de discipline de la LFP, les Sang et Or n’ont pas été épargnés par les décisions de l’instance.

En effet, quatre joueurs lensois manqueront ce choc, et pas des moindres. Expulsé face à Nantes, l’attaquant Mbala Nzola (28 ans) a écopé de deux matchs de suspension ferme, une sanction qui prive son équipe d’un élément clé en attaque. De leur côté, Angelo Fulgini (28 ans), Facundo Medina (25 ans) et Adrien Thomasson (31 ans) seront également absents en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Ayant reçu un troisième avertissement sur une période de dix rencontres officielles, ils purgeront leur suspension à partir du mardi 4 mars, ce qui les empêchera de fouler la pelouse du Vélodrome. Quatre joueurs suspendus qui s’ajoutent à au moins 3 joueurs blessés : Martin Satriano, Rémy Labeau-Lascary et Denis Petric…

🚨🚨 LE RC LENS SERA DÉCIMÉ PAR LES SUSPENSIONS POUR LE CHOC FACE À L’OM 🤯❤️💛 🟥 Facundo Medina

🟥 Adrien Thomasson

🟥 Angelo Fulgini

🟥 M’Bala Nzola ❌ Martin Satriano

❌ Rémy Labeau-Lascary

❌ Denis Petric pic.twitter.com/lugDZ6oTzh — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) February 27, 2025

En face, l’OM devra aussi se passer d’un joueur important en défense. Le défenseur central canadien Derek Cornelius (27 ans), déjà suspendu pour le match contre Nantes ce week-end, manquera également la confrontation face au RC Lens. Son expulsion lors du déplacement à Auxerre a entraîné une suspension supplémentaire, réduisant ainsi les options défensives du club marseillais.

Ces nombreuses absences de part et d’autre risquent d’influencer la physionomie du match, un duel crucial dans la course aux places européennes. Reste à voir comment les deux entraîneurs ajusteront leurs stratégies pour pallier ces indisponibilités et tenter d’arracher un résultat positif dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant.