Delort pisté de nouveau, verdict attendu pour Milik, un coup dur pour Tudor… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche : Delort pisté de nouveau, verdict attendu pour Milik, un coup dur pour Tudor…

Mercato OM : Une piste made in Ligue 1 recyclée par Longoria pour cet hiver?

L’Olympique de Marseille aurait relancé la piste menant à Andry Delort, joueur de l’OGC Nice. L’international algérien ne serait plus heureux chez les Aiglons…

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes mais de nombreux noms sont déjà sortis sur les réseaux sociaux et dans la presse. En attaque, seul Marcus Thuram a été évoqué avec insistance. Les autres pistes concernant plutôt les postes de milieu de terrain et de latéraux.

Ce dimanche, c’est Nice-Matin qui évoque un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Andy Delort ! Déjà pisté il y a un an et demi au mercato d’été sous Sampaoli, l’attaquant avait finalement choisi de rejoindre l’OGC Nice, en partance de Montpellier. L’OM pourrait envisager de faire venir le buteur cet hiver afin de renforcer l’attaque avec le départ de Luis Suarez.

Il y a de l’eau dans le gaz pour Andy Delort à l’OGC Nice https://t.co/JcpwnFWSkZ — Nice-Matin (@Nice_Matin) December 25, 2022

De Bono l’assure, Dieng « va exploser »

Une nouvelle recrue en attaque pourrait une nouvelle fois affaiblir le temps de jeu de Bamba Dieng qui est pourtant un joueur intéressant à ce poste. L’Olympique de Marseille réfléchirait d’ailleurs à prolonger son contrat bien que des clubs prestigieux tels que le FC Séville se serait positionné pour le récupérer.

« La différence entre Dieng et Bakambu c’est que Dieng il a cette mentalité, cette envie de prouver à l’OM et aux supporters marseillais qu’il est capable de jouer. Tout ce qu’il a montré là, quand on l’a mis à l’écart, de revenir, de travailler durement, c’est les joueurs qui le déclarent même Bakambu a dit « on lui a fait la misère ». Donc il est toujours là et il travaille toujours durement pour essayer de gagner sa place et de prouver qu’il a les capacités d’être titulaire. Donc maintenant attendons. Moi je le défend parce que je sais comment ça se passe dans un club, je l’ai vécu. Mais Dieng il démontre une certaine mentalité irréprochable, et ça j’aime parce qu’on pourra dire ce qu’on veut mais ce joueur là dans la mentalité, dans l’esprit, tu n’a rien à lui reprocher. Donc quand t’as rien a lui reprocher, ça veut dire qu’à un moment donné, il va exploser. En plus c’est pas un joueur qui te coûte des centaines de milliers d’euros donc tu peux le conserver jusqu’à la fin de l’année en le faisant jouer. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

OM : Un coup dur pour Tudor pour le match face à Toulouse !

Alors que plusieurs absences côté Toulouse semblaient faire les affaires de l’Olympique de Marseille, il semblerait qu’un joueur soit de retour !

L’Olympique de Marseille reprend du service jeudi prochain avec un match face à Toulouse au Stade Vélodrome ! Une belle opposition hivernale après une grosse coupure à cause de la Coupe du Monde. Ces derniers jours, plusieurs médias affirmaient que Toulouse avait de nombreux absents.

Sylla de retour pour les Toulousains

Seulement, ce samedi 24 décembre, un cadeau de Noël est arrivé pour Montanier ! D’après les informations partagées par le site LesViolets.com, spécialisé dans l’actualité du club toulousain, Issiaga Sylla sera bel et bien de retour pour le match au Vélodrome pour la 16e journée !

« En effet, l’international guinéen était malade mardi contre Montpellier, lors du dernier match amical de décembre (défaite 2-1). Selon nos informations, Sylla est désormais de retour à l’entraînement et participe tout à fait normalement aux séances. Montanier l’utilise au poste de latéral droit puisque, pour rappel, Mikkel Desler s’est fait opérer d’une pubalgie et observe actuellement une phase de convalescence. Kevin Keben, lui, a rechuté contre le MHSC après s’être blessé à une cuisse face à Rennes. » Source : LesViolets.Com (24/12/22)

Bonne nouvelle, Issiaga Sylla est de retour ! https://t.co/6ZLvI6FiLf — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) December 24, 2022

On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant —

L’Olympique de Marseille sera de retour face à Toulouse en Ligue 1 dans quelques jours pour la reprise du championnat ! Lors de cette grosse trêve liée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Marseillais en ont profité pour jouer deux matchs amicaux face à Sassuolo et Nîmes. Durant ces deux rencontres, Dimitri Payet a trouvé le chemin des filets. Pour Benjamin Courmes, cela suffit à penser qu’il sera l’un des joueurs phares de la deuxième partie de la saison marseillaise !

« But de Payet face à Nîmes ! Il sera l’homme de cette seconde partie de championnat, je l’annonce. Comment ça il n’a plus de concurrence? On parlait de Dieng, il peut très bien faire descendre Sanchez et mettre Dieng en numéro 9. Ünder aussi, Guendouzi… Déjà ils vont certainement recruter. On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

« Tu veux que je te dise un truc? Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

Mercato OM : Un verdict attendu par la Juventus pour Milik?

L’Olympique de Marseille a laissé filer Arek Milik vers la Juventus en prêt en fin de saison dernière. Si les rumeurs renvoient le Polonais vers l’OM, la presse italienne évoque une attente d’un verdict du club turinois.

L’été dernier, Arek Milik a senti qu’il n’aurait pas beaucoup de temps de jeu avec Igor Tudor. Son profil ne collant pas à ce qu’attendait le coach croate, l’international polonais a préféré partir et a l’opportunité de rejoindre un club qu’il désirait depuis longtemps : la Juventus Turin.

Malheureusement pour l’attaquant, la situation est délicate chez la Vieille Dame depuis quelques semaines. Si bien qu’un retour vers l’OM cet été n’est pas à écarter d’après la presse italienne. CalcioMercato explique ce week-end que la Juventus prendra une décision en deuxième partie de saison lorsqu’une direction aura pris place après les démissions en masse.

Milik fera tout pour rester à la Juve

Selon Marco Sommella, intermédiaire dans le transfert, le Polonais fera tout pour rester :

« On verra plus tard, il y a un rachat déjà établi : avec les prix qui existent, le montant est intéressant. Ce sera aux dirigeants d’exercer le rachat. Milik a toujours voulu jouer pour la Juve. Il fera tout pour rester » Marco Sommella— Source: TMW (21/12/22)

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)