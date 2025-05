Départ d’un cadre de la direction ? Deux gros clubs de PL sur Murillo et Here We Go pour Henrique ! Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

L’OM doit s’occuper de gérer son mercato estival qui arrive à grands pas alors qu’un grand ménage semble encore attendre le club cet été. Mais Longoria va également devoir gérer un départ qui pourrait être inattendu dans la direction, après une déclaration floue de Ravanelli.

Longoria va avoir du travail pour cet été, alors que le mercato ouvre ses portes dans quelques jours. Une période qui va être déterminante pour l’OM, qui va devoir reconstruire son effectif sur la base de l’année précédente, tout en comblant les lacunes. Et si certains départs sont à prévoir du côté des joueurs, le dirigeant espagnol va également devoir gérer un potentiel départ inattendu jusque-là.

En effet, arrivé au club l’été dernier, l’ancien attaquant de l’OM Ravanelli aurait laissé planer le doute quant à son avenir sur la Canebière. Lors d’un entretien accordé pour le média Umbria TV, l’Italien a confié : « L’OM, c’est une expérience extraordinaire, mais je dois dire que ma famille commence à me manquer ».

A lire aussi : Mercato : L’OM hésite pour ce remplaçant ?

Vers un retour en Italie ?

Véritable membre de la garde rapproché de Longoria, l’ancien joueur marseillais avait endossé le rôle de conseiller institutionnel et sportif de l’OM. Il était chargé de représenter la direction et l’histoire de l’OM, et se trouvait souvent être l’un des premiers à accueillir les nouvelles recrues. En tant qu’ancien joueur, il apportait une certaine crédibilité auprès d’autres partis, connaissant bien le contexte marseillais depuis longtemps.

Selon plusieurs rumeurs, Ravanelli pourrait privilégier un retour à la Juventus, son autre club de cœur. Un départ qui ferait mal à De Zerbi, qui avait encore souligné l’importance de sa présence dans le projet, en décembre dernier. « Ravanelli est déterminant au sein du staff, surtout parce qu’il a joué ici, par sa personnalité et son intelligence ». À voir maintenant ce que décidera l’ancien attaquant pour son futur.