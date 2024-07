Des associations féministes en colère après l’officialisation de Greenwood !

L’arrivée de Greenwood fait beaucoup parler ces derniers jours. Après avoir atterri à Marignane hier soir, les supporters restent divisés suite à son transfert en raison de ses antécédents judiciaires et de la polémique qui l’a mis en retrait du foot depuis 2 ans. C’est ce que dénoncent plusieurs associations féministes.

Greenwood devrait bien s’engager avec l’OM. Après être arrivé hier à Marseille, le joueur va signer un contrat le liant au club pendant 5 ans. Accueilli par un groupe de supporters venu voir leur nouvel ailier, le transfert de l’anglais divise cependant, pour des raisons qui dépassent le cadre sportif. Pour rappel, le footballeur est pointé du doigt pour des faits de violence conjugale et tentative de viol sur sa compagne.

Les associations féministes en colère

Si le joueur n’a pas été condamné, après le retrait « des témoins et de nouveaux éléments » et de la plainte que sa compagne avait posé contre lui, la pilule ne passe pas pour certaines personnes. En effet, le maire de Marseille, ainsi qu’un certain nombre de supporters, se sont publiquement exprimés contre la venue de l’anglais. Plusieurs associations féministes ont également pris la parole afin de rejeter le transfert de Greenwood.

« L’arrivée de Greenwood serait une honte pour l’OM »

Sur Twitter, l’association Osez le Féminisime et Femmes Solidaires se sont exprimées. « On considère que le talent suffit à fermer les yeux sur ces accusations », témoigne Elsa Labouret, porte-parole d’Osez le Féminisme. Selon la Provence, Sophie Pioro, la directrice de Solidarité Femmes 13, aurait même envoyé une lettre à McCourt pour lui indiquer que « l’arrivée de ce joueur serait une honte pour l’OM et pour notre ville. »