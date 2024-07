Mercato OM : ça risque de coincer pour les places extra communautaires !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les dirigeants de Ligue 1 doivent tous faire face à la même problématique concernant le choix des places extracommunautaire. Un casse-tête pour le président de l’OM alors que Greenwood devrait occuper une place sur quatre. Murillo et Henrique occupent déjà deux places, ce qui ne laisserait qu’une seule de libre pour les futures recrues.

L’OM et les mercato, c’est une grande histoire d’amour ! Chaque période de transferts apporte son lot d’aléas et de rebondissements, et cette année n’a pas manqué à la règle. Alors que Mason Greenwood a fait son arrivée, mercredi, à Marseille, la question sur les places extracommunautaire commence a susciter des interrogations, alors que l’anglais devrait bien en occuper une.

Plus qu’une place restante

A lire aussi : Rumeurs mercato OM : De Zerbi toujours à l’affût pour Adingra?

Autorisé à recruter seulement 4 joueurs venant hors d’Europe, les clubs de Ligue 1 sont donc restreints dans leurs actions. À l’OM, deux joueurs de l’effectif actuel occupent déjà une place chacun : Murillo et Henrique. Si l’on rajoute Greenwood, il ne reste donc plus qu’une place à attribuer pour les futures recrues, alors que l’OM piste plusieurs joueurs non-européens.

Un choix cornélien

A lire aussi : Mercato OM : Les premières images de Greenwood à Marseille !

Selon l’Équipe, les dirigeants seront confrontés à un choix cornélien alors qu’ils continuent d’avancer sur les pistes de Sanchez, Hee-chan ou encore Carboni. D’autres mouvements seront pourtant à prévoir. Luis Henrique, un temps pisté par la Juventus, pourrait peut-être être amené à quitter le club afin de libérer sa place, tandis que le club continue d’explorer des pistes.