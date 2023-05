Des doutes sur Pau Lopez, l’avenir de Tudor et la proposition de la Juventus pour Milik… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Des doutes sur Pau Lopez, l’avenir de Tudor et la proposition de la Juventus pour Milik…

Mercato OM : la Juve propose un solide milieu de terrain comme monnaie d’échange ?

Arek Milik devrait rester à la Juventus au terme de son prêt. Cependant, le club italien semble vouloir renégocier l’option d’achat de l’attaquant et serait même prêt à proposer un échange avec un milieu de terrain pisté par Longoria…

Arkadiuz Milik est prêté à l’OM dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 7 M€ plus 2 M€ de bonus. Cependant, la Juventus Turin se retrouve en difficulté suite à sa nouvelle sanction de 10 points et à son élimination en Ligue Europa. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions n’est pas assurée et le club tenterait de négocier ce transfert avec l’OM…

Zakaria dans le deal avec Milik ?

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, la Juventus veut conserver Milik, mais le club italien « continue de chercher la bonne formule pour parvenir à un accord global. La Vieille Dame envisage notamment de proposer un échange afin de garder du cash. » Le milieu de terrain Denis Zakaria pourrait être cette monnaie d’échange. Le joueur de 26 ans prêté par Chelsea devrait faire son retour cet été et devrait être mis sur le marché. Longoria va-t-il être intéressé par cette option ? Le nom de l’international suisse est évoqué à l’OM depuis plusieurs semaines dans l’optique de muscler le milieu de terrain…

S’il revient, on peut le vendre au moins 15 millions

« Ça arrangerait l’OM que la Juventus ne garde pas Milik. S’il revient à Marseille et qu’on le revend, on peut faire monter les enchères. Il a été plutôt bon à Turin. Je trouve que le montant de son transfert à la Juve est trop bas. 7 millions d’euros + 2 de bonus pour un joueur comme lui, ce n’est pas assez, surtout quand on voit les prix du marché actuellement. Je pense qu’on peut facilement monter à 15 millions d’euros en cas de revente. Il s’est montré utile en Italie. Pour un joueur qui n’est pas titulaire, il s’en sort bien. Avec la saison qu’il est en train de faire, on fait un cadeau à la Juventus. Il faudrait le vendre un peu plus cher pour pouvoir utiliser cet argent intelligemment. Il doit bien avoir des clubs de Premier League prêt à lâcher 15 millions d’euros pour recruter Milik. S’il n’avait pas été performant, le prix aurait été acceptable, mais aujourd’hui, il vaut plus que 7 millions, c’est sûr. » Lilian Azemon – Football Club de Marseille (27/03/2023) Mercato OM : Tudor ne veut pas parler de son avenir mais donne un indice et une date !

Ce jeudi, l’OM a proposé la traditionnelle conférence de presse d’avant match au centre RLD. Avant la reception de Brest samedi, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, Igor Tudor a été interrogé sur son avenir à l’OM pour la saison prochaine.

Le coach Tudor a expliqué qu’il avait de très bonne relations de confiance avec sa direction et qu’il y aurait peut être une réunion la semaine prochaine.

Peut-être qu’on aura un échange la semaine prochaine

Interrogé sur son avenir, Igor Tudor n’a pas voulu donner de réponse mais a donné des indices. « Mon avenir ? Ce sont des questions internes qu’on verra avec les dirigeants. Peut-être qu’on aura un échange la semaine prochaine. » L’entraineur a tenu à préciser qu’il avait vraiment une relation de confiance avec sa direction. « On a un rapport sincère, une belle relation avec eux. Honnêtement, je pense ne jamais avoir eu ce genre de rapports dans les clubs où j’étais avant. Sur les choses que je dois gérer, j’ai toujours un soutien à 100%. Ils croient en ce que je fais. Ce sont des dirigeants de haut niveau. On verra peut-être la semaine prochaine ».

OM : De gros doutes en interne sur le niveau d’un cadre d’Igor Tudor?

En baisse de niveau ces dernières semaines, Pau Lopez pourrait avoir de la concurrence cet été à son poste. Au club, on considèrerait ses performances comme inquiétantes.

Arrivé pour remplacer Steve Mandanda à l’OM, Pau Lopez n’a pas encore réussi à s’imposer auprès des supporters. Pire, en interne au club, on lui trouve également de gros défauts , notamment sur les buts pris ces dernières semaines. La Provence s’est penché sur son cas ce jeudi.

Au club, le portier espagnol ne ferait pas l’unanimité. Ses récentes prestations sont jugées insuffisantes et auraient « du mal à être digéré » d’après La Provence. De quoi relancer le débat sur son avenir? Ces dernières semaines, les noms de Yacine Bounou et Alban Lafont ont été cité à l’OM.

Pau Lopez doit mettre des gros matchs à son crédit

En mars dernier déjà, Florent Germain, journaliste correspondant à Marseille pour RMC s’est exprimé à ce sujet. « Je ne pense pas que Pau Lopez a mis tout le monde d’accord. Je pense que c’est un gardien fiable, affirmait le journaliste dans l’After Foot. Mais dire qu’il a mis tout le monde d’accord, je pense que ce n’est pas encore le cas. Chez les supporters il y a encore des débats. Parce que mettre tout le monde d’accord ça voudrait dire que tu es prêt à lui pardonner une éventuelle erreur ou un match un petit peu raté. Où là tu vas dire « ce n’est pas grave on a confiance en lui ». Moi je suis persuadé que si Pau Lopez fait une boulette, un ou deux matchs ratés on va lui tomber dessus et beaucoup de supporters vont être très critiques envers lui. C’est pour ça que je pense qu’il n’a pas encore mis tout le monde d’accord. Et que je le répète il faut qu’il mette à son crédit certains gros matchs. Et qu’il est une partie prenante dans une fin de saison qui doit ramener l’OM vers la 2e place. Et là peut-être qu’effectivement en fin de saison si tu rajoutes à ça un match référence, deux ou trois arrêts décisifs qui compteront et qui auront marqué les esprits-là, on pourra dire qu’il a mis tout le monde d’accord.«